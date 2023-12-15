В Киеве продают квартиру за 3,5 миллиона долларов: жилье в пешей доступности к Верховной Раде

Не только в западных областях преобладают высокие цены на жилье. Несмотря на то, что столицу регулярно обстреливают, цены не спешат снижаться. К примеру, сегодня в Киеве можно купить элитное жилье за 131 миллион гривен, в пересчете на нынешний валютный курс — это примерно 3,5 миллиона долларов. За столь кругленькую сумму новый собственник сможет жить в элитном районе неподалеку от Верховной Рады, любоваться из окна на Киево-Печерскую Лавру, Днепр и Парковую Аллею.

Площадь квартиры – 500 квадратов

Не одним лишь видом славится это жилье. Есть здесь на что посмотреть и внутри, ведь квартира достаточно просторная (500 квадратов) и имеет 4 просторные комнаты. Площадь кухни примерно 20 квадратов. Среди других деталей, которые известно об этом жилье:

Квартира расположена на 12 этаже 20-этажного дома. Само здание построено по специальному проекту в 2006-2010 гг. Это элитный дом класса De-Luxe расположен в Мариинском парке. Дом имеет четыре террасы, систему “Уютный дом”. Также на территории есть СПА-центр, бассейн, централизованная система кондиционирования, охрана, ресторан и зал для деловых встреч.

Продажей этого дома занимается агентство Благовест.

Что вообще происходит с рынком недвижимости столицы?

Если же оценивать рынок недвижимости в Киеве, то цена на продажу/покупку жилья не сильно изменились. А вот аренда подешевела, и сразу в среднем на 2000 гривен. Сегодня среднестатистическое жилье можно снять за 15000 гривен плюс коммунальные услуги.

В других областях ситуация циклическая. Ближе к линии фронта квартиры гораздо дешевле. Например, в Харькове вообще можно арендовать квартиру за 3000 гривен в месяц прямо в центре. И чем дальше от линии фронта, тем дороже.