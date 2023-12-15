Одинокий 2024-й: названо чотири пари знаків, які точно розійдуться у наступному році

Астрологи склали детальний любовний гороскоп на 2024 рік. І виходячи з нього, кілька пар не витримають випробовувань, які підготувала їм доля. Це Раки та Леви, Тельці та Раки, Козороги і Стрільці, а ще Леви з Дівами. Якщо вага пара є якоюсь з цих чотирьох зазначених, швидше всього ви розійдетесь. Принаймні так прогнозують планети і зірки.

Рак і Лев

Раки дуже чуйні та все приймають близько до серця. Леви — це повна їх протилежність. Обидва знаки Зодіаку люблять підвищену увагу до своєї персони, однак жоден з них не хоче про це відверто говорити, чи тим паче випрошувати цю увагу. Кожен з партнерів мав би напевно навчитися читати думки іншого, але так не буває. На жаль, 2024 може стати переломним для цієї пари, й вона розпадеться.

Телець і Рак

Цю пару загалом вважають дуже вдалою, однак якщо в парі зменшується любов чи зовсім її немає, то така пара приречена. Різні погляди на життя, різні темпи життя, різні бажання — все це навалюватиметься раптово і у великих кількостях. Прямолінійні Тельці занадто жорсткі для вразливих Раків, які легко на все ображаються. Раки надто тримаються за стабільність, навіть якщо вона не надто комфортна. Тельці ж хочуть покращувати своє життя. Ймовірно у наступному році кожен з цих знаків піде своїм шляхом.

Козоріг і Стрілець

Стрілець відомий своєю непосидючістю та любов’ю до пригод. Козоріг навпаки, дуже обережний та не терпить ніяких авантюр. На початку відносин коли пристрасть кипіла, ці два знаки чудово доповнювали один одного. Потім коли емоції вщухли, ці риси їх характеру почали провокувати конфлікти. Астрологи прогнозують цим парам розставання в протилежному випадку їм обом доведеться постійно виходити з зони комфорту.

Лев і Діва

Це яскрава пара де обоє знають собі ціну і не люблять поступатися. Це й стає причиною більшості конфліктів. У 2024 поріг терпіння у обох буде перевищено. Перфекціоністи та кар’єристи в обличчі Дів більше не зможуть миритися із самозакоханими Левами, які постійно хочуть свята. Такі пари масово розпадатимуться.