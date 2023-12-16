Українцям заборонять навіть наближатися до кордонів без спеціального пропуску: Кабмін

Кабінет Міністрів Україні запровадив спеціальні дозволи на виїзд в прикордонну смугу — до 5 км. Це не стосується тих, хто направляється на пункт пропуску або їде транзитом.

Про це стало відомо з уряду від 7 грудня 2023 року №1292.

Відповідно до цього документа, громадяни України та іноземці, які виїжджають, перебувають, проживають та ведуть роботи та пропускаються в прикордонну смугу можуть це робити лише з дозволу Державної прикордонної служби. Заяву для отримання дозволу можна подати в електронному або паперовому вигляді.

Хто може не отримувати дозвіл

Отримувати дозвіл не потрібно чиновникам та працівник спецслужб, а також:

особам, які потрапляють в прикордонну смугу з метою перетину державного кордону через пункти пропуску;

водії вантажівок та супроводжуючі особи, які виїжджають в прикордонну смугу для транспортування вантажів;

особи, чий рух відбувається лише в межах прикордонної служби, при цьому лише авто — автомобільними дорогами, залізничним транспортом по залізниці, частина якої проходить по ділянках місцевості, де встановлена прикордонна смуга без зупинок.

Посилення контролю на кордоні з росією та білоруссю

Також уряд встановив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування осіб в межах 30-50 метрів вздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонних річок чи інших водойм, а також вздовж кордону з російською федерацією та республікою білорусь — шириною до 2 км.

Виїзд за кордон під час війни

Зазначимо, що через воєнний стан, який діє в Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, чоловікам у віці від 18 до 60 років.

За 10 місяців 2023 року в перетині кордону було відмовлено 43 тисячам громадян України, які намагалися виїхати. В основному це чоловіки, які вважали, що наявні у них документи, дозволять їм покинути територію України.