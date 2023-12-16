Стало відомо, як зміняться ціни на ліки вже в перший місяць нового року

Від початку війни ціни зросли буквально на все і ліки звісно не виключення. У 2023 році вартість медичних препаратів зросла на 13% порівняно з минулим роком. Експерти кажуть, що ця тенденція зберігатиметься й у 2024 році. На це є декілька причин і головна з них, курс валют, а також велика вартість імпортних компонентів до багатьох медикаментів.

Які категорії ліків подорожчають найбільше?

Експерти запевняють, що подорожчання торкнеться абсолютно всіх препаратів, однак ті, які вітчизняного виробництва коштуватимуть трішки дешевше. Проте й вони зростатимуть в ціні, адже фармацевтичні компанії дуже часто закуповують сировину для виробництва ліків закордоном.

Є ще кілька причин, чому ліки дорожчають:

Підвищений ажіотаж з боку населення. Постійно щось змінюється. То антибіотики стають рецептурними, то з полиць змітають якісь препарати, як це було з Німесилом. На фоні цього люди звикли робити запаси ліків, а ще купують їх значно більше ніж зазвичай, тому що беруть з собою закордон, чи передають рідним. Це впливає на ціну та провокує її зростання. Складна логістика. Затримки на кордонах, знову ж призводять до дефіциту тих чи інших препаратів, а відтак підвищення попиту на них й ціни відповідно. Ввезення медикаментів, як гуманітарної допомоги.

Наразі експерти мають надію, що ліки подорожчають не більше ніж на 10%. Однак те, що це подорожчання відбудеться сумніватися зовсім не потрібно.

Дорожчатиме й все інше

В новому році інфляція нікуди не дінеться. Уряд масово анонсує підвищення прожиткового мінімум, а разом з ним мінімальної пенсії та зарплати. Однак як кажуть експерти інфляція одразу ж з’їсть це підвищення. Ціни на продукти та послуги зростуть, тож українці зовсім не відчують того, що зарплата зросла. Рівень життя в цьому плані точно не покращиться.