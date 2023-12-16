Стало известно, каким будет тариф на газ с 1 января 2024 года

В Украине действует мораторий на тарифы на газ. Это означает, что до конца военного положения и еще 6 месяцев после этого тарифы не могут меняться. Такой мораторий еще раньше подписал Президент и отменить его может только он. Однако в Правительстве и Нафтогазе заявляются, что тарифы действительно не будут меняться, ну, как минимум, до конца отопительного сезона 2023-2024. Мол, на этот период уже все рассчитано и утверждено.

Стоимость газа в Украине отличается

Когда в средствах массовой информации пишут, что тарифы на газ не изменятся, и будут стоять на отметке 8 гривен за куб, то речь идет исключительно о клиентах Нафтогаза. Ими является львиная доля украинцев, а именно 98%. Остальные 2% остались клиентами тех или иных поставщиков газа, которые еще есть на рынке. Их тарифы колеблются от 7,7 грн. за куб до 9,9 грн. Эти компании тоже не будут менять свои тарифы ни в сторону увеличения, ни тем более наоборот.

Когда тарифы могут измениться?

Несмотря на мораторий, уже неоднократно среди нардепов были разговоры о том, что тарифы на газ недопустимо низкие. Мол, рыночная цена газа вдвое, а то и больше выше той, которую платит население.

И если сегодня или в ближайшее время тарифы повысить невозможно, то это сделают вероятно уже через год. По крайней мере, такие прогнозы есть в инфляционном отчете от НБУ.

“На прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться, прежде всего, дальнейшим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ. В то же время она будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году”, — говорится в этом отчете.

Как сильно вырастут тарифы, пока неизвестно. Людей успокаивают, что в любом случае повышение будет поэтапным, а также его будет покрывать субсидия.