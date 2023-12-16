Стало відомо, яким буде тариф на газ з 1 січня 2024 року

В Україні діє мораторій на тарифи на газ. Це означає, що до кінця воєнного стану і ще 6 місяців після цього тарифи не можуть змінюватися. Такий мораторій ще раніше підписав Президент і скасувати його ймовірно може лише він. Однак в Уряд та Нафтогаз заявляються, що тарифи дійсно не будуть змінюватися, ну як мінімум до кінця опалювального сезону 2023-2024. Мовляв на цей період вже все розраховано і затверджено.

Вартість газу в Україні відрізняється

Коли в засобах масової інформації пишуть, що тарифи на газ не зміняться, і стоятимуть на позначці 8 гривень за куб, то це мова виключно про клієнтів Нафтогазу. Ними є левова частка українців, а саме 98%. Решту 2% залишились клієнтами тих чи інших постачальників газу, які ще є на ринку. Їхні тарифи коливаються від 7,7 гривні за куб до 9,9 грн. Ці компанії теж не змінюватимуть свої тарифи ні в сторону збільшення, ні тим паче навпаки.

Коли тарифи можуть змінитися?

Попри мораторій вже неодноразово серед нардепів були розмови про те, що тарифи на газ неприпустимо низькі. Мовляв, ринкова ціна газу вдвічі, а то й більше вища від тієї, яку сплачує населення.

І якщо сьогодні, чи найближчим часом тарифи підвищити неможливо, то це зроблять ймовірно вже через рік. Принаймні такі прогнози є в інфляційному звіті від НБУ.

“На прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП. Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році”, – йдеться у цьому звіті.

Як сильно зростуть тарифи поки невідомо. Людей заспокоюють, що у будь-якому випадку підвищення буде поетапним, а також його покриватиме субсидія.