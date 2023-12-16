Сделайте это прямо сейчас: важная информация для абонентов Киевстар

Учитывая события последней недели – мощную кибератаку на “Киевстар”, пользователям этого мобильного оператора советуют сменить все пароли.

Об этом сообщил совладелец компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев.

Почему это важно

По словам Аушева, если происходит что-то такое, чего вы до конца не понимаете, то лучше перестраховаться и сменить пароли на всех тех ресурсах, которыми вы пользуетесь. Ведь кража данных – это, к сожалению, ежедневная и привычная вещь. Украина находится в состоянии войны, в том числе ведется кибервойна.

По его словам от этого зависит безопасность как военных, так и обычных граждан Украины.

Как сообщает эксперт, это именно ваша личная безопасность, безопасность ваших родных и друзей, особенно, если среди них есть те, кто защищает территориальную целостность и независимость Украины. Дело в том, что взлом данных простых граждан несет значительную угрозу:

злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным и узнать, где находятся военные;

даже без взлома паролей, враг может получить доступ к социальным сетям и узнать, где сейчас находится тот или иной человек.

Поэтому каждый гражданин страны сейчас является элементом киберустойчивости. И об этом нельзя забывать. Ситуация с Киевстар лишь доказательство тому, насколько уязвимы компьютерные системы.

Напомним, что “Киевстар” стабилизировал связь в Киеве и восстановил роуминг. Об этом сообщили в пресс-службе компании

Сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.

Абонентов предупредили, что в некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности с качеством связи, но специалисты компании их оперативно устраняют.

После полного восстановления сети, всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании, будут предоставлены соответствующие компенсации.