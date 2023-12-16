Зробіть це прямо зараз: важлива інформація для абонентів Київстар

Враховуючи події останнього тижня — потужну кібератаку на “Київстар”, користувачам цього мобільного оператора радять змінити всі паролі.

Про це повідомив співвласник компанії Cyber Unit Technologies Єгор Аушев.

Чому це важливо

За словами Аушева, якщо відбувається щось таке, чого ви до кінця не розумієте, то краще перестрахуватися та змінити паролі на всіх тих ресурсах, якими ви користуєтесь. Адже крадіжка даних — це, на жаль, щоденна та звична річ. Україна перебуває в стані війни, в тому числі ведеться кібервійна.

За його словами від цього залежить безпека як військових, так і звичайних громадян України.

Як повідомляє експерт, це саме ваша особиста безпека, безпека ваших рідних та друзів, особливо, якщо серед них є ті хто захищає територіальну цілісність та незалежність України. Річ у тому, що злам даних простих громадян несе значну загрозу:

зловмисники можуть отримати доступ до ваших особистих даних та дізнатися, де перебувають військові;

навіть бех зламу паролів, ворог може отримати доступ до соціальних мереж та дізнатися, де зараз перебуває та чи інша людина.

Тож кожен громадянин країни зараз є елементом кіберстійкості. І про це не можна забувати. Ситуація з Київстар лише доказ тому, наскільки вразливі комп’ютерні системи.

Нагадаємо, що “Київстар” стабілізував зв’язок у Києві та відновив роумінг. Про це повідомили в пресслужбу компанії

Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.

Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх оперативно усувають.

Після повного відновлення мережі, усім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатись сервісами компанії, будуть надані відповідні компенсації.