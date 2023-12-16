Не тільки спортзали: стало відомо де ще ТЦК масово проводить рейди 

В той час як Верховна Рада України шукає нові законодавці рішення для посилення мобілізації, Територіальні центри комплектування та соціального захисту посилюють свої рейди в місцях скупчення людей.

Про це масово повідомляють телеграм канали.

Що відомо

Цього разу під прицілом ТЦК опинилися громадські місця в таких великих містах України як Одеса та Львів.

Відомо, що у Львові представники Територіальних центрів комплектування та соціального захисту завітали до торгово-розважального центру “Форум”, що в центрі міста. На відео, що оприлюднили в телеграм каналах, чітко видно, що вони спілкуються за кількома молодими людьми. Але паніки серед відвідувачів торговельного центру не спостерігається.

В Одесі ТЦК теж провели облаву на торгово-розважальні центри, а також на спортзали. Однак назви цих громадських місць не згадується. Натомість на відео чітко видно, як представники Територіальних центрів комплектування та соціального захисту в повному екіпіруванні розосередились по залу торговому центру, шукаючи “жертв”, яким вручать повістки.

Якщо у Львові особливо не зреагували на рейди представників ТЦК, то в Одеському спортивному залі їх зустріли непривітно. Однак це зовсім не заважало роботі військових.

При цьому іноді подібні рейди виходять за межі розумного. Для прикладу, днями у львівській області чоловік, який представився військовим, посперечався зі священником та погрожував йому повісткою.

Нагадаємо, що днями секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про пошук нових ініціатив, які дозволять мобілізовувати більше людей до лав ЗСУ. Такі ді більше пов’язані не стільки з нестачею людей, скільки з необхідністю ротації тих військових які перебувають на передових позиціях з початку повномасштабного вторгнення, а то й раніше, адже багатьох військових вторгнення окупантів застало в окопах на Донбасі.