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Готовим “ленивый” холодец: вкуснее обычного и не надо полдня стоять у плиты 

16.12.2023

Многие хозяйки не берутся готовить холодец, ведь этот процесс обычно займет весь день. Сегодня мы поделимся рецептом “ленивого” холодца. С минимальными усилиями вы получите очень вкусное мясное блюдо. 

Ингредиенты

Для приготовления “ленивого” холодца нам понадобится:

  • около 1 500 граммов мяса, лучше всего – 2 рульки и кусок мяса без кости, можно взять шею или окорок;
  • 1 морковка;
  • две средние луковицы;
  • 10 горстей перца;
  • 5 горошин душистого перца;
  • лавровый листочек;
  • несколько зубков чеснока;
  • 25 граммов желатина;
  • 2 чайные ложки соли. 

Способ приготовления 

Для начала скажем, что ленивый холодец прекрасно готовится в мультиварке, наш рецепт адаптирован именно под нее. Но “ленивый” холодец реально приготовить и на плите. Итак, перейдем к процессу приготовления:

  • Закладываем в чашу мультиварки рульку и мясо, заливаем до отметки четыре литра. 
  • Добавляем морковь с луком, перец и лавровый лист. Морковь лучше разрезать пополам, а лук – на четыре части. Соль пока не даем. 
  • Включаем режим “скороварка”, “медленноварка” или “под давлением”. Режим зависит от модели мультиварки. 
  • После звукового сигнала о готовности, дадим мультиварке самостоятельно сбросить давление, чтобы бульон не выкипел.
  • Мясо вынимаем, в бульон добавляем чеснок и закрываем крышку. Это нужно для того, чтобы дать бульону настояться. 
  • Тем временем замачиваем желатин на полчаса. Делать это следует по инструкции на упаковке, общая рекомендация – 25 граммов на один стакан воды.
  • Мясо разрезаем на мелкие кусочки и раскладываем его в тарелки или формы. 
  • Бульон процеживаем, убираем чеснок и лук. Морковь можно порезать мелко и положить на дно формы, так ваш холодец будет более ярким и аппетитным. 
  • Вливаем желатин в бульон, добавляем соль, хорошо размешиваем и разливаем в формы горячим. 
  • Когда бульон остынет, перемещаем холодец на сутки в холодильник.

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16.12.2023
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