Готовим “ленивый” холодец: вкуснее обычного и не надо полдня стоять у плиты 

Многие хозяйки не берутся готовить холодец, ведь этот процесс обычно займет весь день. Сегодня мы поделимся рецептом “ленивого” холодца. С минимальными усилиями вы получите очень вкусное мясное блюдо.

Для приготовления “ленивого” холодца нам понадобится:

около 1 500 граммов мяса, лучше всего – 2 рульки и кусок мяса без кости, можно взять шею или окорок;

Для начала скажем, что ленивый холодец прекрасно готовится в мультиварке, наш рецепт адаптирован именно под нее. Но “ленивый” холодец реально приготовить и на плите. Итак, перейдем к процессу приготовления:

Закладываем в чашу мультиварки рульку и мясо, заливаем до отметки четыре литра.

Добавляем морковь с луком, перец и лавровый лист. Морковь лучше разрезать пополам, а лук – на четыре части. Соль пока не даем.

Включаем режим “скороварка”, “медленноварка” или “под давлением”. Режим зависит от модели мультиварки.

После звукового сигнала о готовности, дадим мультиварке самостоятельно сбросить давление, чтобы бульон не выкипел.

Мясо вынимаем, в бульон добавляем чеснок и закрываем крышку. Это нужно для того, чтобы дать бульону настояться.

Тем временем замачиваем желатин на полчаса. Делать это следует по инструкции на упаковке, общая рекомендация – 25 граммов на один стакан воды.

Мясо разрезаем на мелкие кусочки и раскладываем его в тарелки или формы.

Бульон процеживаем, убираем чеснок и лук. Морковь можно порезать мелко и положить на дно формы, так ваш холодец будет более ярким и аппетитным.

Вливаем желатин в бульон, добавляем соль, хорошо размешиваем и разливаем в формы горячим.