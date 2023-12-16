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Готуємо “лінивий” холодець: смачніше звичайного і не треба пів дня стояти біля плити 

16.12.2023

Багато господинь не беруться готувати холодець, адже цей процес зазвичай займе весь день. Сьогодні ми поділимося рецептом “лінивого” холодцю. З мінімальними зусиллями ви отримаєте дуже смачну м’ясну страву. 

Інгредієнти

Для приготування “лінивого” холодцю нам знадобиться:

  • близько 1 500 грамів м’яса, найкраще —  2 рульки та шматок м’яса без кістки, можна взяти шию чи окіст;
  • 1 морквина;
  • дві середні цибулини;
  • 10 горшин перцю;
  • 5 горошин духмяного перцю;
  • лавровий листочок;
  • кілька зубків часнику;
  • 25 грамів желатину;
  • 2 чайні ложки солі. 

Спосіб приготування 

Для початку скажемо, що лінивий холодець чудово готується в мультиварці, наш рецепт адаптований саме під неї. Але “лінивий” холодець реально приготувати і на плиті. Отож, перейдемо до процесу приготування:

  • Закладаємо в чашу мультиварки рульку та м’ясо, заливаємо до позначки чотири літри. 
  • Додаємо моркву з цибулею, перець та лавровий лист. Моркву краще розрізати навпіл, а цибулю — на четверо. Сіль поки не даємо. 
  • Вмикаємо режим “скороварка”, “повільноварка” або “під тиском”. Режим залежить від моделі мультиварки. 
  • Після звукового сигналу про готовність, дамо мультиварці самостійно скинути тиск, щоб бульйон не википів.
  • М’ясо виймаємо, в бульйон додаємо часник та закриваємо кришку. Це потрібно для того, щоб дати бульйону настоятися. 
  • Тим часом замочуємо желатин на пів години. Робити це слід за інструкцією на упаковці, загальна рекомендація — 25 грамів на один стакан води.
  • М’ясо розрізаємо на дрібні шматочки та розкладаємо його в тарілки чи форми. 
  • Бульйон проціджуємо, прибираємо часник та цибулю. Моркву можна порізати дрібно та покласти на дно форми, так ваш холодець буде більш яскравим та апетитним. 
  • Вливаємо желатин в бульйон, додаємо сіль, добре розмішуємо та розливаємо у форми гарячим. 
  • Коли бульйон вистигне, переміщаємо холодець на добу до холодильника. 

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16.12.2023
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