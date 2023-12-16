Готуємо “лінивий” холодець: смачніше звичайного і не треба пів дня стояти біля плити 

Багато господинь не беруться готувати холодець, адже цей процес зазвичай займе весь день. Сьогодні ми поділимося рецептом “лінивого” холодцю. З мінімальними зусиллями ви отримаєте дуже смачну м’ясну страву.

Інгредієнти

Для приготування “лінивого” холодцю нам знадобиться:

близько 1 500 грамів м’яса, найкраще — 2 рульки та шматок м’яса без кістки, можна взяти шию чи окіст;

1 морквина;

дві середні цибулини;

10 горшин перцю;

5 горошин духмяного перцю;

лавровий листочок;

кілька зубків часнику;

25 грамів желатину;

2 чайні ложки солі.

Спосіб приготування

Для початку скажемо, що лінивий холодець чудово готується в мультиварці, наш рецепт адаптований саме під неї. Але “лінивий” холодець реально приготувати і на плиті. Отож, перейдемо до процесу приготування:

Закладаємо в чашу мультиварки рульку та м’ясо, заливаємо до позначки чотири літри.

Додаємо моркву з цибулею, перець та лавровий лист. Моркву краще розрізати навпіл, а цибулю — на четверо. Сіль поки не даємо.

Вмикаємо режим “скороварка”, “повільноварка” або “під тиском”. Режим залежить від моделі мультиварки.

Після звукового сигналу про готовність, дамо мультиварці самостійно скинути тиск, щоб бульйон не википів.

М’ясо виймаємо, в бульйон додаємо часник та закриваємо кришку. Це потрібно для того, щоб дати бульйону настоятися.

Тим часом замочуємо желатин на пів години. Робити це слід за інструкцією на упаковці, загальна рекомендація — 25 грамів на один стакан води.

М’ясо розрізаємо на дрібні шматочки та розкладаємо його в тарілки чи форми.

Бульйон проціджуємо, прибираємо часник та цибулю. Моркву можна порізати дрібно та покласти на дно форми, так ваш холодець буде більш яскравим та апетитним.

Вливаємо желатин в бульйон, додаємо сіль, добре розмішуємо та розливаємо у форми гарячим.

Коли бульйон вистигне, переміщаємо холодець на добу до холодильника.