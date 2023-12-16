Украинцам запретят даже приближаться к границам без специального пропуска: Кабмин

Кабинет Министров Украины ввел специальные разрешения на выезд в пограничную полосу – до 5 км. Это не касается тех, кто направляется на пункт пропуска или едет транзитом.

Об этом стало известно из правительства от 7 декабря 2023 года №1292.

Согласно этому документу, граждане Украины и иностранцы, которые выезжают, находятся, проживают и ведут работы и пропускаются в пограничную полосу могут это делать только с разрешения Государственной пограничной службы. Заявление для получения разрешения можно подать в электронном или бумажном виде.

Кто может не получать разрешение

Получать разрешение не нужно чиновникам и работник спецслужб, а также:

лицам, которые попадают в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы через пункты пропуска;

водители грузовиков и сопровождающие лица, которые выезжают в пограничную полосу для транспортировки грузов;

лица, чье движение происходит только в пределах пограничной службы, при этом только авто — автомобильными дорогами, железнодорожным транспортом по железной дороге, если часть проходит по участкам местности, где установлена пограничная полоса без остановок.

Усиление контроля на границе с россией и беларусью

Также правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц в пределах 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничных рек или других водоемов, а также вдоль границы с российской федерацией и республикой Беларусь – шириной до 2 км.

Выезд за границу во время войны

Отметим, что из-за военного положения, которое действует в Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

За 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые пытались выехать. В основном это мужчины, которые считали, что имеющиеся у них документы, позволят им покинуть территорию Украины.