Стало известно, как изменятся цены на лекарства уже в первый месяц нового года

С начала войны цены выросли буквально на все и лекарства, конечно, не исключение. В 2023 году стоимость медицинских препаратов выросла на 13% по сравнению с прошлым годом. Эксперты говорят, что эта тенденция будет сохраняться и в 2024 году. На это есть несколько причин и главная из них, курс валют, а также большая стоимость импортных компонентов ко многим медикаментам.

Какие категории лекарств подорожают больше всего?

Эксперты уверяют, что подорожание коснется абсолютно всех препаратов, однако те, которые отечественного производства будут стоить немного дешевле. Однако и они будут расти в цене, ведь фармацевтические компании очень часто закупают сырье для производства лекарств за границей.

Есть еще несколько причин, почему лекарства дорожают:

Повышенный ажиотаж со стороны населения. Постоянно что-нибудь меняется. То антибиотики становятся рецептурными, то с полок сметают какие-нибудь препараты, как это было с Нимесилом. На фоне этого люди привыкли делать запасы лекарств, а еще покупают их гораздо больше обычного, потому что берут с собой заграницу, или передают родным. Это влияет на цену и провоцирует ее рост. Сложная логистика. Задержки на границах, опять же приводят к дефициту тех или иных препаратов, а значит, повышение спроса на них и цены соответственно. Ввоз медикаментов, как гуманитарной помощи.

Сейчас эксперты надеются, что лекарства подорожают не более чем на 10%. Однако то, что это подорожание произойдет сомневаться совсем не нужно.

Будет дорожать и все остальное

В новом году инфляция никуда не денется. Правительство массово анонсирует повышение прожиточного минимума, а вместе с ним минимальную пенсию и зарплату. Однако, как говорят эксперты, инфляция сразу же съест это повышение. Цены на продукты и услуги вырастут, поэтому украинцы совсем не почувствуют, что зарплата выросла. Уровень жизни в этом плане точно не улучшится.