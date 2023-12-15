Одинокий 2024-й: названы четыре пары знаков, которые точно разойдутся в следующем году

Астрологи составили подробный любовный гороскоп на 2024 год. И, исходя из него, несколько пар не выдержат испытаний, которые подготовила им судьба. Это Раки и Львы, Тельцы и Раки, Козероги и Стрельцы, а еще Львы с Девами. Если ваша пара является одной из этих четырех указанных, скорее всего вы разойдитесь. По крайней мере, так прогнозируют планеты и звезды.

Рак и Лев

Раки очень отзывчивы и все принимают близко к сердцу. Львы – это полная их противоположность. Оба знака Зодиака любят повышенное внимание к своей персоне, однако ни один из них не хочет об этом откровенно говорить, тем более выпрашивать это внимание. Каждый из партнеров должен наверняка научиться читать мнения другого, но так не бывает. К сожалению, 2024 год может стать переломным для этой пары, и она распадется.

Телец и Рак

Эта пара в целом считается очень удачной, однако если в паре уменьшается любовь или совсем ее нет, то такая пара обречена. Разные взгляды на жизнь, разные темпы жизни, разные желания — все это будет наваливаться внезапно и в больших количествах. Прямолинейные Тельцы слишком жестки для уязвимых Раков, легко на все обижающихся. Раки слишком держатся за стабильность, даже если она не слишком комфортна. Тельцы хотят улучшать свою жизнь. Вероятно, в следующем году каждый из этих знаков пойдет своим путем.

Козерог и Стрелец

Стрелец известен своей непоседливостью и любовью к приключениям. Козерог наоборот, очень осторожен и не терпит никаких авантюр. В начале отношений, когда страсть кипела, эти два знака прекрасно дополняли друг друга. Затем, когда эмоции утихли, эти черты их характера начали провоцировать конфликты. Астрологи прогнозируют этим парам расставание в противном случае им обоим придется постоянно выходить из зоны комфорта.

Лев и Дева

Это яркая пара где оба знают себе цену и не любят уступать. Это и становится причиной большинства конфликтов. В 2024 году порог терпения у обоих будет превышен. Перфекционисты и карьеристы в лице Дев больше не смогут мириться с самовлюбленными Львами, которые постоянно хотят праздника. Такие пары будут массово распадаться.