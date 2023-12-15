Повестки начнут вручать женщинам? Депутаты ВР сообщили о новой инициативе

Народный депутат призвала мобилизовать женщин на войну. Марьяна Безуглая выступила за уравнивание прав и обязанностей мужчин и женщин в законопроекте о мобилизации.

Детали новой инициативы

Народный депутат от партии “Слуга народа” Марьяна Безуглая, которая помимо прочего является заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, призывает мобилизовать женщин. Она мотивирует это тем, что права мужчин и женщин в Украине одинаковы, то же самое должно быть с обязанностями.

Безуглая так бурно отреагировала на вопрос об изменениях в законопроектах о рекрутинге и мобилизации в Украине. Она убеждена, что обязанность мужчин и женщин по военному учету и службе должны быть выровнены. Вот еще несколько ее заявлений:

по ее словам женщины вроде бы другие, мужчины не рожают, поэтому отправлять женщину на войну – это забирать право на жизнь;

согласно новому законопроекту о мобилизации в Украине за женщинами останется уникальная отсрочка и право на освобождение от мобилизации — беременность;

при этом получить декретный отпуск смогут как женщины, так и мужчины;

женщины смогут идти на должность штурмовика и другие боевые профессии только добровольно.

Конечно, пока это все лишь инициатива и мысли одного человека из числа народных депутатов. Но учитывая недостаток людей в рядах ВСУ, такую инициативу могут воплотить в жизнь.

Напомним, что Марьяна Безуглая известно своими скандальными заявлениями. Она в Международный день волонтера призвала их идти на войну и подчеркивала, что волонтерство как явление может прекратить свое существование. А еще она критиковала Валерия Залужного и призвала его подать в отставку.

И это далеко не все. Однако серьезно воспринимать заявления Безуглой не стоит, вероятно, эта персона просто пытается привлечь к себе внимание.