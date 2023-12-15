Розпочався Ретроградний Меркурій, який принесе масу проблем чотирьом знакам Зодіаку

Останній в цьому році Ретроградний Меркурій розпочався 13 грудня і завершиться 2 січня вже у 2024-му. Це період який завжди не надто позитивно впливає на всіх людей та різні сфери життя. Однак цього разу Меркурій наробить особливих проблем чотирьом знакам Зодіаку. Всі інші відбудуться “легким переляком”.

Близнюки

Першими у рейтингу жертв Ретроградного Меркурія Близнюки, адже Меркурій є планетою, яка ними керує, тож має на них величезний вплив. В цей період на вас накопичиться безліч проблем. Це і проблеми зі здоров’ям рідних, і старі справи та борги, які нагадуватимуть про себе. Плутанина та хаос будуть й в особистому житті. На горизонті може замайоріти особа, яка стане для вас віддушиною, однак якщо ви у стосунках, то ця особа може їм сильно загрожувати.

Діва

Меркурій теж вами керує, тож і впливає на вас більше ніж на всі інші знаки. Цього разу цей період буде доволі нестандартним. Першу половину Ретрограду ви проведете досить спокійно і можете навіть вернутись до якихось давніх хобі, які приносять вам задоволення. А от після 23 грудня чекайте неприємних ситуацій. Можливо це буде щось пов’язане з вашим дитинством. Ймовірні серйозні діалоги з родичами.

Стрілець

Стрільцям Ретроград вдарить по бюджету. Будьте дуже акуратні з витратами, адже можете різко опинитися на мілині. Неочікувані витрати застануть вас зненацька, тож вже зараз потрібно переглянути свій бюджет і побільше відкласти на “крайній випадок”. Також цей період абсолютно не підходить для того, щоб приймати важливі рішення. Навіть якщо вони стосуються просто зміни зачіски.

Козоріг

Козорогам потрібно перечекати період до 23 грудня. В ці дні вас особливо штормитиме. Вас не покидатимуть думки, що все йде не так. Що ви не на правильному шляху і багато іншого не зовсім оптимістичного. Важливо не впадати у відчай і не робити хаотичних дій, про які потім пошкодуєте. Після 23-го вас суттєво відпустить цей стан і все почне налагоджуватись.