Китай навчився добувати ядерне паливо з морської води

Китайські вчені з Північно-Східного університету в Чанчуні розробили метод видобутку урану з морської води. Дослідження опубліковано в науковому журналі ACS Central Science (ACSSC).

Наразі уран видобувають із гірських порід, проте його запаси обмежені. Згідно з наявними оцінками, у морях і океанах Землі розчинено близько 4,5 млрд тонн цього елемента, що більш ніж у 1000 разів перевищує уранові поклади на суші.

У морі уран існує в іонній формі, відомій як ураніл. Однак видобуток уранілу з води залишається складним завданням, оскільки матеріали для цього не мають достатньої площі для ефективного вловлювання уранових іонів.

Китайські дослідники створили тканину з вуглецевих волокон, покриту спеціалізованими мономерами. Після хімічної обробки волокно набуло безліч крихітних “кишень”, здатних ловити частинки уранілу.

Під час випробувань вчені зуміли витягти 12,6 міліграма урану на грам морської води за 24 дні. Продуктивність вуглецевої тканини виявилася вищою, ніж у більшості інших протестованих матеріалів.

За словами фахівців, їхнє відкриття пропонує перспективний метод для використання морів як нового джерела ядерного палива.