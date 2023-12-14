Цифровые повестки в Дії: в правительстве сделали важное заявление

Стало известно, могут ли вручать повестки в Дії, ведь на днях в сети массово распространяется информация о выдаче цифровых повесток. Эта информация является фейковой.

Из-за войны, которую начала россия, в Украине уже почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Призывают на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Во время войны кремлевские пропагандисты распространяют немало фейков о мобилизации в Украине.

Недавно враг заявил, что якобы украинцы получают повестки от ТЦК в “Дії”. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что эта информация является фейком.

Пропагандисты распространили фейковый видеофрагмент, где якобы украинец получает повестку от Территориального центра комплектования через портал государственных услуг “Дія”.

Почему это фейк

По данным фактчекеров VoxCheck, в “Дії” нет функции каких-либо услуг или уведомлений о военном учете, а глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров неоднократно подчеркивал, что повестки через Дію присылать не будут.

Что касается видео, то на экране мобильного телефона вывели только нарисованную картинку. На видео четко видно, что человек не касается пальцами экрана, чтобы эта повестка оставалась на весь экран. Кроме того, есть и другие признаки фейка.

Справа и слева от фейковой повестки заметны края других документов – это означает, что “повестка” должна быть в разделе “Документы”, а не в разделе “Уведомления”.

Также в извещении от Территориального центра комплектования и социальной защиты указано имя и отчество получателя, но нет фамилии.

Поэтому это еще раз доказывает, что распространяемая в сети информация – это не что иное, как очередной фейк российских пропагандистов, направленный на распространение паники среди населения Украины. В то же время мобилизацию в Украине и в дальнейшем будут усиливать, однако сейчас разрабатываются новые способы добровольного привлечения мужчин в ряды ВСУ.