Цифрові повістки в Дії: в уряді зробили важливу заяву

Стало відомо, чи можуть вручати повістки в Дії, адже днями в мережі масово шириться інформація про видачу цифрових повісток. Ця інформація є фейковою.

Через війну, яку розпочала росія, в Україні вже майже два роки триває загальна мобілізація. Призивають на військову службу чоловіків у віці від 18 до 60 років. Під час війни кремлівські пропагандисти поширюють чимало фейків щодо мобілізації в Україні.

Недавно ворог заявив, що начебто українці отримують повістки від ТЦК в “Дії”. В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що ця інформація є фейком.

Пропагандисти поширили фейковий відеофрагмент, де начебто українець отримує повістку від Територіального центру комплектування через портал державних послуг “Дія.

Чому це фейк

За даними фактчекерів VoxCheck, в “Дії” немає функції будь-яких послуг чи сповіщень щодо військового обліку, а очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров неодноразово наголошував, що повістки через Дію надсилати не будуть.

Щодо відео, то на екрані мобільного телефона вивели лише намальовану картинку. На відео чітко видно, що чоловік не торкається пальцями екрана, щоб ця повістка залишалася на весь екран. Крім того, є й інші ознаки фейку.

Праворуч та ліворуч від фейкової повістки помітні краї інших документів — це означає, що “повістка” має бути в розділі “Документи”, а не в розділі “Повідомлення”.

Також в сповіщенні від Територіального центру комплектування та соціального захисту вказане ім’я та по батькові отримувача, але немає прізвища.

Тож це ще раз доводить, що поширювана в мережі інформація — це не що інше ніж черговий фейк російських пропагандистів, спрямований на поширення паніки серед населення України. Водночас мобілізацію в Україні і надалі посилюватимуть, однак зараз розробляються нові способи добровільного залучення чоловіків до лав ЗСУ.