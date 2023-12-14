Експерти поділилися смачним, а головне корисним рецептом домашньої вареної ковбаси

Якщо уважно вчитуватися в склад вареної ковбаси, яка є на прилавках магазинів та супермаркетів, то можна побачити там лише хімію та безліч добавок. Дійсно натуральний продукт знайти майже нереально. А деякі експерти стверджують, що варену ковбасу, а з нею й сосиски й сардельки взагалі потрібно викреслити зі свого раціону.
Мовляв, вони небезпечні для здоров’я. Однак є виключення. І це домашня варена ковбаса. Зробити її зовсім не складно. Рецепт, до речі родом з Польщі, і експерти залюбки ним діляться.
Що потрібно для приготування?
Для того, щоб приготувати смачну варену ковбасу, потрібен наступний список інгредієнтів:
- 700 грамів свинини;
- 1 яйце;
- 400 мл молока (дуже холодного);
- 10 грамів солі та 0,25 чайної ложки мускатного горіха.
Важливо зазначити, що сіль має бути саме нітритною, адже лише вона перешкоджає розвитку небезпечних мікробів, які можуть призвести до серйозних хвороб і зокрема ботулізму. Також нітритна сіль додасть ковбасі потрібного кольору, гарного аромату і продовжить термін її зберігання, тобто слугуватиме своєрідним консервантом.
Як приготувати ковбасу?
Пропонуємо вам покроковий рецепт:
- Для початку слід перемолоти м’ясо, спочатку на великій решітці, а потім на мілкій, щоб утворився дрібний фарш.
- Далі додати до фаршу абсолютно всі інгредієнти й ретельно їх перемішати (можна блендером).
- Далі отриману масу розділити на дві однакові частини й сформувати з них дві ковбаси. Форму, довжину та ширину ковбаси можете обирати самостійно. Розмістіть ковбасу в плівку, зафіксуйте і зв’яжіть її на кінцях.
- Далі найцікавіше. Потрібно нагріти велику каструлю води (вода має мати 80 градусів) і опустити туди ковбасу зверху притиснувши її кришкою.
- Помістити це все у духовку на дві години при температурі 100 градусів.
Після цього ковбасу потрібно помістити у холодну воду. Вже через кілька годин вона буде готова до споживання.
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