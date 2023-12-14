Експерти поділилися смачним, а головне корисним рецептом домашньої вареної ковбаси

Якщо уважно вчитуватися в склад вареної ковбаси, яка є на прилавках магазинів та супермаркетів, то можна побачити там лише хімію та безліч добавок. Дійсно натуральний продукт знайти майже нереально. А деякі експерти стверджують, що варену ковбасу, а з нею й сосиски й сардельки взагалі потрібно викреслити зі свого раціону.

Мовляв, вони небезпечні для здоров’я. Однак є виключення. І це домашня варена ковбаса. Зробити її зовсім не складно. Рецепт, до речі родом з Польщі, і експерти залюбки ним діляться.

Що потрібно для приготування?

Для того, щоб приготувати смачну варену ковбасу, потрібен наступний список інгредієнтів:

700 грамів свинини; 1 яйце; 400 мл молока (дуже холодного); 10 грамів солі та 0,25 чайної ложки мускатного горіха.

Важливо зазначити, що сіль має бути саме нітритною, адже лише вона перешкоджає розвитку небезпечних мікробів, які можуть призвести до серйозних хвороб і зокрема ботулізму. Також нітритна сіль додасть ковбасі потрібного кольору, гарного аромату і продовжить термін її зберігання, тобто слугуватиме своєрідним консервантом.

Як приготувати ковбасу?

Пропонуємо вам покроковий рецепт:

Для початку слід перемолоти м’ясо, спочатку на великій решітці, а потім на мілкій, щоб утворився дрібний фарш. Дал і додати до фаршу абсолютно всі інгредієнти й ретельно їх перемішати (можна блендером). Далі отриману масу розділити на дві однакові частини й сформувати з них дві ковбаси. Форму, довжину та ширину ковбаси можете обирати самостійно. Розмістіть ковбасу в плівку, зафіксуйте і зв’яжіть її на кінцях. Далі найцікавіше. Потрібно нагріти велику кастр у лю води (вода має мати 80 градусів) і опустити туди ковбасу зверху притиснувши її кришкою. Помістити це все у духовку на дві години при температурі 100 градусів.

Після цього ковбасу потрібно помістити у холодну воду. Вже через кілька годин вона буде готова до споживання.