В Украине продают особняк менее чем за 500 долларов: предоставлено подробное описание помещения

Война сильно изменила рынок недвижимости в Украине. Если в отдельных регионах цены выросли в несколько раз, то в прифронтовых, наоборот, существенно снизились. Да так снизились, что пятикомнатные дома продают почти за бесценок. Например, настоящий особняк продают всего за 15 000 гривен, что по состоянию на сегодняшний день даже меньше 500 долларов. Находится он в селе, в Сумской области недалеко от города Шостка.

Вместе с домом есть еще участок

Дом находится в селе Тимановка Сумской области, и на территории есть еще участок площадью 15 соток.

“Дом в селе, построенный из бруса, высокий кирпичный фундамент. Пять комнат, можно под дачу. Рядом лес и река Десна“, — говорится в объявлении, опубликованном на одном из популярных украинских порталов.

Также, как видно из фотографий, дом требует ремонта, а еще имеет пару минусов — отсутствие водоснабжения и мебели. Ну и наверняка главный минус — это близость к границе с Россией, что опасно. С этих территорий люди активно эвакуируются, поэтому цены на жилье здесь соответствующие.

Что будет с рынком недвижимости в 2024 году?

Достоверно спрогнозировать эту ситуацию эксперты не могут, ведь все зависит от развития событий на фронте, которые ежедневно меняются. Однако в общем, можно ожидать снижения цен как на первичном так и на вторичном рынке, ведь заработают государственные программы, например, єОселя. Это означает, что больше молодых семей или семей ВПЛ смогут взять жилье под выгодную ипотеку. Подобные программы повлияют на ценовую политику. Продавцы будут вынуждены снижать цены, чтобы не терять покупателей. Со стороны последних спрос должен увеличиться. Многим уже начинают выплачивать компенсации за разрушенное жилье, так что на эти средства львиная доля украинцев будет покупать новое жилье. Вероятно, самый большой ажиотаж с жильем будет наблюдаться на западе и в центре страны. И, что логично, меньше на юге и востоке, где еще продолжаются боевые действия.