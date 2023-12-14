В Україні продають особняк за менш як 500 доларів: надано детальний опис помешкання

Війна дуже сильно змінила ринок нерухомості в Україні. Якщо в окремих регіонах ціни виросли у кілька разів, то в прифронтових навпаки, суттєво знизилися. Та так знизились, що п’ятикімнатні будинки продають майже за безцінь. Наприклад, справжній особняк продають всього за 15 000 гривень, що станом на сьогодні навіть менше ніж 500 доларів. Знаходиться він, щоправда, у селі, у Сумській області недалеко від міста Шостка.

Разом з будинком є ще ділянка

Будинок знаходиться у селі Тиманівка Сумської області, і на території є ще ділянка площею у 15 соток.

“Будинок у селі, збудований із бруса, високий цегляний фундамент. П’ять кімнат, можна під дачу. Поряд ліс та річка Десна“, – йдеться в оголошенні, яке опублікували на одному з популярних українських порталів.

Також, як видно з фотографій будинок потребує ремонту, а ще має пару мінусів — відсутність водопостачання та меблів. Ну і напевно головний мінус — це близькість до кордону з Росією, що є небезпечно. З цих територій люди активно евакуйовуються, тож і ціни на житло тут відповідні.

Що буде з ринком нерухомості у 2024 році?

Вірогідно спрогнозувати цю ситуацію експерти не можуть, адже все залежить від розвитку подій на фронті, які змінюються чи не щодня. Однак загалом, можна очікувати зниження цін як на первинному, так і на вторинному ринку, адже запрацюють державні програми, наприклад, єОселя. Це означає, що більше молодих сімей, чи сімей ВПО зможуть взяти житло під вигідну іпотеку. Подібні програми вплинуть на цінову політику. Продавці будуть змушені знижувати ціни, аби не втрачати покупців. З боку останніх, попит має зрости. Багатьом вже починають виплачувати компенсації за зруйноване житло, тож на ці кошти левова частка українців буде купувати нове помешкання. Ймовірно найбільший ажіотаж з житлом спостерігатиметься на заході та в центрі країни. І, що логічно, менший на півдні та сході, де ще тривають бойові дії.