Розміри пенсій буде оновлено: скільки отримуватимуть українці вже через кілька тижнів

Вже з 1 січня в Україні відбудеться чимало змін. Зокрема зросте мінімальний прожитковий мінімум, а також мінімальна та максимальна пенсії. Перша зросте з 2093 гривні до 2361 гривні, а друга зросте з 20930 гривень до 23610.

Також у березні 2024 року очікується індексація, яка власне повинна проводитися за новими правилами. Раніше індексацію проводили враховуючи тогорічний рівень інфляції та середній розмір зарплати за останні три роки. Як розраховуватимуть підвищення тепер — поки невідомо. В Міністерстві соціальної політики анонсують якусь бальну систему, де пенсії підвищуватимуть кожному індивідуально враховуючи всі відроблені місяці.

У квітні відбудеться підвищення мінімальної зарплати

Мінімальна зарплата зростатиме у два етапи. Перший відбудеться у січні-лютому. Тоді зарплата зросте до 7000 гривень. Другий етап відбудеться у квітні, і мінімальна зарплата становитиме вже 8000 гривень. А ще в цей період підвищать мінімальну пенсію для тих, кому виповнилося 65 років і ця особа виконала всі вимоги стосовно стажу. Пенсія в такому випадку становитиме 3200 замість теперішніх 2840 грн.

Окрім цього в Мінсоцполітики заявили про солідарну систему нарахування пенсій. Мається на увазі новий проєкт, який повинен запрацювати вже з нового року. В його рамках планують підвищувати мінімальні пенсії тим, хто має менш як 3000 гривень, і зменшувати пенсії чиновників та депутатів, які отримують “космічні” суми.

Які пенсії сьогодні в українців?

Якщо брати до уваги останні дані статистики, то приблизно третина українців отримує мінімальну пенсію. Тобто це близько 40% від усіх пенсіонерів, яких в Україні майже 11 мільйонів. Приблизно 25% отримують середню пенсію, яка коливається в межах 5000-7000 гривень. Близько 15% отримують пенсію, яка дорівнює 10 000 гривень та більше. І всього 4-5% отримують максимальну пенсію, яка становить 10 мінімальних.