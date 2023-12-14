Эксперты поделились вкусным, а главное полезным рецептом домашней вареной колбасы

Если внимательно вчитываться в состав вареной колбасы, которая есть на прилавках магазинов и супермаркетов, то можно увидеть там только химию и множество добавок. Действительно натуральный продукт обнаружить почти нереально.

А некоторые эксперты утверждают, что вареную колбасу, а с ней и сосиски и сардельки вообще нужно вычеркнуть из своего рациона. Мол, они опасны для здоровья. Однако есть исключение. И это домашняя вареная колбаса. Сделать ее совсем не сложно. Рецепт, кстати родом из Польши, и эксперты охотно им делятся.

Что нужно для приготовления?

Для того чтобы приготовить вкусную вареную колбасу, нужен следующий список ингредиентов:

700 г свинины; 1 яйцо; 400 мл молока (очень холодного); 10 г соли и 0,25 чайной ложки мускатного ореха.

Важно отметить, что соль должна быть именно нитритной, ведь только она препятствует развитию опасных микробов, которые могут привести к серьезным болезням и в частности ботулизму. Также нитритная соль придаст колбасе нужного цвета, хорошего аромата и продлит срок ее хранения, то есть будет служить своеобразным консервантом.

Как приготовить колбасу?

Предлагаем вам пошаговый рецепт:

Для начала следует перемолоть мясо, сначала на большой решетке, а затем на мелкой, чтобы образовался мелкий фарш. Далее добавить в фарш абсолютно все ингредиенты и тщательно их перемешать (можно блендером). Далее получившуюся массу разделить на две одинаковые части и сформировать из них две колбасы. Форму, длину и ширину колбасы можете выбирать самостоятельно. Разместите колбасу в пленку, зафиксируйте и свяжите ее на концах. Дальше самое интересное. Нагреть большую кастрюлю воды (вода должна иметь 80 градусов) и опустить туда колбасу сверху прижав ее крышкой. Поместить это в духовку на два часа при температуре 100 градусов.

После этого колбасу нужно поместить в холодную воду. Уже через несколько часов она будет готова к потреблению.