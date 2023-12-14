Эксперты поделились вкусным, а главное полезным рецептом домашней вареной колбасы

Если внимательно вчитываться в состав вареной колбасы, которая есть на прилавках магазинов и супермаркетов, то можно увидеть там только химию и множество добавок. Действительно натуральный продукт обнаружить почти нереально.
А некоторые эксперты утверждают, что вареную колбасу, а с ней и сосиски и сардельки вообще нужно вычеркнуть из своего рациона. Мол, они опасны для здоровья. Однако есть исключение. И это домашняя вареная колбаса. Сделать ее совсем не сложно. Рецепт, кстати родом из Польши, и эксперты охотно им делятся.
Что нужно для приготовления?
Для того чтобы приготовить вкусную вареную колбасу, нужен следующий список ингредиентов:
- 700 г свинины;
- 1 яйцо;
- 400 мл молока (очень холодного);
- 10 г соли и 0,25 чайной ложки мускатного ореха.
Важно отметить, что соль должна быть именно нитритной, ведь только она препятствует развитию опасных микробов, которые могут привести к серьезным болезням и в частности ботулизму. Также нитритная соль придаст колбасе нужного цвета, хорошего аромата и продлит срок ее хранения, то есть будет служить своеобразным консервантом.
Как приготовить колбасу?
Предлагаем вам пошаговый рецепт:
- Для начала следует перемолоть мясо, сначала на большой решетке, а затем на мелкой, чтобы образовался мелкий фарш.
- Далее добавить в фарш абсолютно все ингредиенты и тщательно их перемешать (можно блендером).
- Далее получившуюся массу разделить на две одинаковые части и сформировать из них две колбасы. Форму, длину и ширину колбасы можете выбирать самостоятельно. Разместите колбасу в пленку, зафиксируйте и свяжите ее на концах.
- Дальше самое интересное. Нагреть большую кастрюлю воды (вода должна иметь 80 градусов) и опустить туда колбасу сверху прижав ее крышкой.
- Поместить это в духовку на два часа при температуре 100 градусов.
После этого колбасу нужно поместить в холодную воду. Уже через несколько часов она будет готова к потреблению.
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