Размеры пенсий будут обновлены: сколько будут получать украинцы уже через несколько недель

Уже с 1 января в Украине произойдет множество изменений. В частности, возрастет минимальный прожиточный минимум, а также минимальная и максимальная пенсии. Первая вырастет с 2093 до 2361 гривны, а вторая вырастет с 20930 до 23610 гривен.

Также в марте 2024 года ожидается индексация, которая должна проводиться по новым правилам. Ранее индексацию проводили, учитывая прошлогодний уровень инфляции и средний размер зарплаты за последние три года. Как будут рассчитывать повышение теперь пока неизвестно. В Министерстве социальной политики анонсируют некую балльную систему, где пенсии будут повышать каждому индивидуально, учитывая все отработанные месяцы.

В апреле произойдет повышение минимальной зарплаты

Минимальная зарплата будет расти в два этапа. Первый состоится в январе-феврале. Тогда зарплата вырастет до 7000 гривен. Второй этап состоится в апреле, и минимальная зарплата будет уже 8000 гривен. А еще в этот период повысят минимальную пенсию для тех, кому исполнилось 65 лет и этот человек выполнил все требования по стажу. Пенсия в данном случае будет составлять 3200 вместо нынешних 2840 грн.

Кроме этого, в Минсоцполитики заявили о солидарной системе начисления пенсий. Подразумевается новый проект, который должен заработать уже с нового года. В его рамках планируют повышать минимальные пенсии тем, кто имеет меньше 3000 гривен, и уменьшать пенсии чиновников и депутатов, получающих космические суммы.

Какие пенсии сегодня у украинцев?

Если учитывать последние данные статистики, то примерно треть украинцев получает минимальную пенсию. То есть это около 40% всех пенсионеров, которых в Украине почти 11 миллионов.

Приблизительно 25% получают среднюю пенсию, которая колеблется в пределах 5000-7000 гривен. Около 15% получают пенсию, равную 10 000 гривен и больше. И всего 4-5% получают максимальную пенсию, составляющую 10 минимальных.