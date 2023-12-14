Домашній інтернет стане в рази потужніший: експерти назвали ідеальне місце для Wi-Fi роутера

Експерти розповіли, де поставити роутер, щоб домашній інтернет став в рази потужнішим. Читайте далі, щоб дізнатися, як обрати правильне місце для роутера

Де розмістити Wi-Fi роутер

За словами спеціалістів, якість роботи бездротового інтернету залежить від багатьох факторів. Один із цих факторів — місце, де стоїть роутер. Щоб покращити якість сигналу, потрібно знайти правильне місце для розміщення роутера.

Отож, що потрібно знати, щоб правильно розмістити роутер:

Пристрій не можна ставити в тих місцях, де є “перешкоди”. Зверніть увагу, що “перешкоджати” можуть бути предмети меблів, а також об’єкти, що глушать сигнал, типу металевих предметів, мікрохвильових печей і тому подібного.

В будь-якій квартирі знайдеться ідеальне місце для розташування роутера. Експерти переконані, що найкраще місце для маршрутизатора — геометричний центр квартири. Мається на увазі таке місце, звідки сигнал досягатиме всіх приміщень з мінімальними перешкодами — максимум через одну стіну.

Також варто розміщати роутер на висоті хоча б півтора метра. Так сигнал буде краще досягати пристроїв з мінімальними перешкодами.

Також фахівці дали досить цікаву підказку, враховуючи планування більшості квартир ідеальне місце для роутера — коридор. При цьому в коридорі варто знайти найвищу точку. Зокрема, роутер краще поставити на шафу або просто закріпити на стіні у коридорі.

При цьому, якщо ви будете користуватися інтернетом в одному місці, то найкраще рішення поставити роутер в тій кімнаті, де ви будете виходити у всесвітню павутину. Ця рекомендація найбільш актуальна для тих користувачів, які користуються стаціонарними комп’ютерами, і при цьому рідко виходить в мережу з смартфона або планшета.

Загалом роутер краще ставити якомога далі від різних предметів та на висоті, щоб не створювати штучних перешкод для сигналу. Лише так ви зможете забезпечити хороший рівень сигналу та користуватися інтернетом на максимальній швидкості.