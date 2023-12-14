Домашний интернет станет в разы мощнее: эксперты назвали идеальное место для Wi-Fi роутера

Эксперты рассказали, где поставить роутер, чтобы домашний интернет стал в разы мощнее. Читайте дальше, чтобы узнать, как выбрать правильное место для роутера

Где разместить Wi-Fi роутер

По словам специалистов, качество работы беспроводного интернета зависит от многих факторов. Один из этих факторов – место, где стоит роутер. Чтобы улучшить качество сигнала, нужно найти правильное место для размещения роутера.

Итак, что нужно знать, чтобы правильно разместить роутер:

Устройство нельзя ставить в тех местах, где есть “препятствия”. Обратите внимание, что “препятствовать” могут быть предметы мебели, а также объекты, глушащие сигнал, типа металлических предметов, микроволновых печей и тому подобного.

В любой квартире найдется идеальное место для расположения роутера. Эксперты убеждены, что лучшее место для маршрутизатора – геометрический центр квартиры. Имеется в виду такое место, откуда сигнал будет достигать всех помещений с минимальными препятствиями – максимум через одну стену.

Также стоит размещать роутер на высоте хотя бы полтора метра. Так сигнал будет лучше достигать устройств с минимальными помехами.

Также специалисты дали довольно интересную подсказку, учитывая планировку большинства квартир идеальное место для роутера – коридор. При этом в коридоре стоит найти самую высокую точку. В частности, роутер лучше поставить на шкаф или просто закрепить на стене в коридоре.

При этом, если вы будете пользоваться интернетом в одном месте, то лучшее решение поставить роутер в той комнате, где вы будете выходить во всемирную паутину. Эта рекомендация наиболее актуальна для тех пользователей, которые пользуются стационарными компьютерами, и при этом редко выходит в сеть со смартфона или планшета.

В целом роутер лучше ставить как можно дальше от различных предметов и на высоте, чтобы не создавать искусственных помех для сигнала. Только так вы сможете обеспечить хороший уровень сигнала и пользоваться интернетом на максимальной скорости.