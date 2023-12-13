А вы тоже готовили свеклу неправильно? Шеф-повар рассказал, почему не надо варить свеклу

Казалось бы, самый простой способ приготовить свеклу – сварить ее. Но во время варки часть микроэлементов, которая в большом количестве содержится в свекле, попадает в воду. При этом корнеплод не только теряет свои полезные свойства, но и вкус. Оказывается, что есть другой более удобный способ приготовить свеклу, при этом сохраняя ее вкус и все полезные вещества. Попробуйте один раз и вы будете приятно удивлены насыщенным вкусом свеклы.
Как правильно приготовить свеклу
Шеф-повар одного из ресторанов рассказал об очень удобном способе готовить свеклу. Корнеплод приготовится буквально сам.
- Нужно хорошо вымыть овощ, отрезать кончики с обеих сторон. Следите, чтобы на свекле не оставались кусочки ботвы, ведь они негативно повлияют на вкус.
- Далее нужно посолить свеклу, капнуть на нее немного оливкового масла, при желании можно добавить немного сахара.
- Далее каждую свеклу нужно обернуть фольгой и отправляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на один час.
- Проверьте готовность с помощью зубочистки. Запеченная свекла по сравнению с вареной имеет невероятный цвет и вкус. Секрет в том, что свекла не отдает вкус воде в кастрюле.
- Готовую свеклу вынимаем из фольги, а после остывания очищаем от кожуры обычным способом. Кожура с запеченной свеклы будет сниматься очень легко.
Потреблять такую свеклу можно как самостоятельное блюдо или добавлять в салаты.
Свекла – это очень полезный овощ. В частности, она богата витамином C, который поддерживает иммунитет, калием, поддерживающим здоровье сердца, и фолиевой кислотой, полезной для кроветворения и развития клеток. Кроме того, свекла может способствовать снижению давления, улучшению здоровья кожи и функции печени. Обязательно добавляйте ее в свой рацион, ведь свекла недорогая, но является лидером по содержанию полезных веществ.
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