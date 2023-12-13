А вы тоже готовили свеклу неправильно? Шеф-повар рассказал, почему не надо варить свеклу

Казалось бы, самый простой способ приготовить свеклу – сварить ее. Но во время варки часть микроэлементов, которая в большом количестве содержится в свекле, попадает в воду. При этом корнеплод не только теряет свои полезные свойства, но и вкус. Оказывается, что есть другой более удобный способ приготовить свеклу, при этом сохраняя ее вкус и все полезные вещества. Попробуйте один раз и вы будете приятно удивлены насыщенным вкусом свеклы.

Как правильно приготовить свеклу

Шеф-повар одного из ресторанов рассказал об очень удобном способе готовить свеклу. Корнеплод приготовится буквально сам.

Нужно хорошо вымыть овощ, отрезать кончики с обеих сторон. Следите, чтобы на свекле не оставались кусочки ботвы, ведь они негативно повлияют на вкус.

Далее нужно посолить свеклу, капнуть на нее немного оливкового масла, при желании можно добавить немного сахара.

Далее каждую свеклу нужно обернуть фольгой и отправляем запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов на один час.

Проверьте готовность с помощью зубочистки. Запеченная свекла по сравнению с вареной имеет невероятный цвет и вкус. Секрет в том, что свекла не отдает вкус воде в кастрюле.

Готовую свеклу вынимаем из фольги, а после остывания очищаем от кожуры обычным способом. Кожура с запеченной свеклы будет сниматься очень легко.

Потреблять такую свеклу можно как самостоятельное блюдо или добавлять в салаты.

Свекла – это очень полезный овощ. В частности, она богата витамином C, который поддерживает иммунитет, калием, поддерживающим здоровье сердца, и фолиевой кислотой, полезной для кроветворения и развития клеток. Кроме того, свекла может способствовать снижению давления, улучшению здоровья кожи и функции печени. Обязательно добавляйте ее в свой рацион, ведь свекла недорогая, но является лидером по содержанию полезных веществ.