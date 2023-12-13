А ви теж готували буряк неправильно? Шеф-кухар розповів, чому не треба варити буряк

Здавалось би, найпростіший спосіб приготувати буряк — зварити його. Але під час варки частина мікроелементів, яка у великій кількості міститься в буряку, потрапляє у воду. При цьому коренеплід не лише втрачає свої корисні властивості, але й смак. Виявляється, що є інший більш зручний спосіб приготувати буряк, при цьому зберігаючи його смак та всі корисні речовини. Спробуйте один раз і ви будете приємно вражені насиченим смаком буряка.

Як правильно приготувати буряк

Шеф-кухар одного з ресторанів розповів про дуже зручний спосіб готувати буряк. Коренеплід приготується буквально сам.

Потрібно добре вимити овоч, відрізати кінчики з обох сторін. Стежте, щоб на буряку не залишалися шматочки ботви, адже вони негативно вплинуть на смак.

Далі потрібно посолити буряк, капнути на нього трохи оливкової олії, за бажання можна додати трохи цукру.

Далі кожен буряк потрібно обгорнути фольгою та відправляємо запікатися в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів на одну годину.

Перевірте готовність за допомогою зубочистки. Запечений буряк у порівнянні з вареним має неймовірний колір та смак. Секрет в тому, що буряк не віддає смак воді в каструлі.

Готовий буряк виймаємо з фольги, а після вистигання очищаємо від шкірки звичайним способом. Шкірка з запеченого буряка зніматиметься дуже легко.

Споживати такий буряк можна як самостійну страву або додавати в салати.

Буряк – це дуже корисний овоч. Зокрема, він багатий вітаміном C, який підтримує імунітет, калієм, що підтримує здоров’я серця, та фолієвою кислотою, корисною для кровотворення та розвитку клітин. Крім того, буряк може сприяти зниженню тиску, поліпшенню здоров’я шкіри і функції печінки. Обов’язково додавайте його до свого раціону, адже буряк недорогий, але є лідером за вмістом корисних речовин.