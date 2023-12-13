2024-й станет годом болезненных расставаний для трех знаков Зодиака

Уже совсем скоро начнется новый год и астрологи наперебой составляют свои прогнозы. Некоторые из них довольно положительные, в то время как другим специалисты прогнозируют еще те испытания. Болезненные расставания, разрывы отношений и другие потери затронут сразу три знака. Говорят, для них эти потери станут началом чего-нибудь нового. 2024 год для них станет годом не только боли, но и мощных трансформаций.

Телец

Многие представители этого знака уже испытывают на себе тягу к переменам. Их уже тяготят нынешние отношения, или же они не чувствуют себя в них счастливыми. В следующем году по всей вероятности будет несколько сценариев. Один из них развод, особенно если речь идет о долговременных отношениях. Другой вариант – откровенный диалог с партнером, который даст вам обоим шанс начать все сначала насколько это вообще возможно. Вы будете как будто на перекрестке, и решения будут приниматься очень тяжело. Вы не будете до конца уверены в правильности своих решений. Это вы поймете уже ближе к концу года.

Рак

Вы чувствуете, что отношения исчерпали себя. Они не доставляют вам удовольствия, но ваша натура такова, что вам просто страшно делать шаг к разводу. Вы слишком любите стабильность и боитесь неизвестности. Однако свобода не всегда плоха. Это не об одиночестве, вы ведь обязательно найдете свою половинку, которая даст вам то, чего не хватает сейчас. Астрологи советуют Ракам не бояться отпустить отношения, по ощущениям уже полностью себя исчерпавшие. Доверьтесь интуиции, заботьтесь о себе, не отчаивайтесь и во всем ищите плюсы, даже если обычно вы делаете все с точностью до наоборот.

Водолей

В 2024 году у вас в приоритете будет работа. Карьера будет стремительно идти в гору и, к сожалению, если отношения этому будут мешать, то вы их с легкостью разорвете. Сложно сказать, что для вас это будет чем-то болезненным. Более вероятно пострадает партнер. Астрологи советуют Водолеям быть менее жесткими и изрядно подумать стоит ли рубить все под корень, ведь если вы не пожалеете об этом сразу, то можете пожалеть уже через очень короткий промежуток времени.