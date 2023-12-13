2024-й стане роком болючих розставань для трьох знаків Зодіаку

Вже зовсім скоро розпочнеться новий рік і астрологи навперебій складають свої прогнози. Деякі з них доволі позитивні, тоді як іншим спеціалісти прогнозують ще ті випробовування. Болючі розставання, розриви стосунків та інші втрати торкнуться відразу трьох знаків. Кажуть, для них ці втрати стануть початком чогось нового. 2024-й для них стане роком не лише болю, а й потужних трансформацій.

Телець

Багато представників цього знаку вже відчувають в собі тягу до змін. Їх вже обтяжують нинішні стосунки, або ж вони не відчувають себе у них щасливими. У наступному році цілком ймовірно кілька сценаріїв. Один з них розлучення, особливо якщо мова про довготривалі відносини. Інший варіант — відвертий діалог з партнером, який дасть вам обом шанс розпочати все спочатку наскільки це взагалі можливо. Ви будете наче на перехресті, і рішення прийматимуться дуже важко. Ви не будете до кінця впевнені у правильності свого рішення. Це ви зрозумієте вже ближче до кінця року.

Рак

Ви відчуваєте, що стосунки вичерпали себе. Вони не приносять вам задоволення, але ваша натура така, що вам просто лячно робити крок до розлучення. Ви надто любите стабільність та боїтеся невідомості. Однак свобода не завжди погана. Це не про самотність, адже ви обов’язково знайдете свою половинку, яка дасть вам те, чого не вистачає зараз. Астрологи радять Ракам не боятися відпустити стосунки, які по відчуттях вже повністю себе вичерпали. Довіртесь інтуїції, дбайте про себе, не впадайте у відчай і у всьому шукайте плюси, навіть якщо зазвичай ви робите все з точністю до навпаки.

Водолій

У 2024 у вас в пріоритеті буде робота. Кар’єра стрімко йтиме в гору і на жаль якщо стосунки цьому заважатимуть, то ви їх з легкістю розірвете. Складно сказати, що для вас це буде чимось болючим. Більше ймовірно постраждає партнер. Астрологи радять Водоліям бути менш жорсткими та добряче подумати чи варто рубати все під корінь, адже якщо ви не пожалієте про це відразу, то можете пожаліти вже через дуже короткий проміжок часу.