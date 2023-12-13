Осталось менее 3 недель: в Пенсионном фонде сделали важное заявление

Украинские пенсионеры должны пройти обязательную идентификацию личности до конца 2023 года. Один из самых удобных вариантов подтвердить личность – пройти идентификацию онлайн, в режиме видеоконференции.

Правила проведения видеоидентификации пенсионеров вступили в силу только восьмого декабря. Пенсионный фонд четко определил порядок проведения этой процедуры. Мы узнали, как будет происходить эта процедура и что будут спрашивать у пенсионеров.

Что нужно знать пенсионерам уже сейчас

Начнем с того, что обязательную идентификацию должны пройти все получатели пенсий из числа внутренне перемещенных лиц. Однако это касается только тех украинцев, что получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, то есть речь идет о переселенцах из Донбасса, которые были вынуждены покинуть дома после вторжения российских оккупантов в 2014 году.

В общем пенсионеры могут подтвердить личность различными способами:

лично при обращении в отделение Ощадбанка;

лично во время визита в ближайший Пенсионный фонд Украины;

дистанционно, в формате видеоконференции.

Для многих пенсионеров наиболее удобный способ подтвердить личность – пообщаться с представителями Пенсионного фонда в формате видеоконференции. Это нужно для того, чтобы продлить пенсионные или социальные выплаты в следующем году, иначе выплаты будут заморожены. Если раньше подтвердить личность можно было только визитом в Пенсионный фонд, то теперь это можно сделать дистанционно.

Как будет проходить видеоконференция с Пенсионным фондом

В целом процедура будет достаточно простой. Во время видеосвязи пенсионер должен будет показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

При этом работник Пенсионного фонда может задавать различные уточняющие вопросы. Это нужно для того, чтобы убедиться, что это именно то лицо.

Всю эту информацию будут обрабатывать, и только после этого будет принято окончательное решение. Его дополнительно сообщат пенсионеру.

Поэтому позаботьтесь пройти идентификацию до конца года. Иначе выплата пенсии будет приостановлена до момента личного обращения в отделение Пенсионного фонда Украины.