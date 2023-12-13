Это уже началось: мольфар рассказал, когда Украина окончательно победит Россию

Процесс начат. Известный карпатский мольфар рассказал, что поможет Украине одержать победу над Россией и когда собственно будет победа.

Жестокая война в Украине закончится только тогда, когда россия распадется изнутри. Но ждать уже недолго, ведь полный распад России может произойти уже в 2024 году. Процесс уже начат. Обо всем этом рассказал карпатский мольфар Василий Гундяк.

Что еще известно о победе Украины над врагом

Как утверждает мольфар, распад России уже начался. Но война закончится только тогда, когда Путин трагически погибнет. Несмотря на то что недавно были слухи о смерти настоящего Путина, его двойники продолжают совершать плохие дела. Поэтому война закончится только тогда, когда погибнет российский диктатор.

По словам Василия Гундяка, трагическая смерть диктатора приведет к разрухе в России, поэтому им будет не до войны в Украине. Только при таких условиях Украина сможет одержать победу в этой жестокой войне за независимость.

Несмотря на все прогнозы, хочется надеяться, что это правдивый прогноз. Ведь Украине пришлось заплатить слишком большую цену.

Действительно ли Украина может одержать победу в 2024 году

А как на самом деле? Сможет ли Украина уничтожить оккупантов уже в следующем году. На самом деле это вполне реально. США настаивают на том, чтобы ВСУ готовились к обороне и параллельно наращивали производство собственного оружия Таким образом удастся давить на российских оккупантов и, возможно, заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях, которые выгодны именно Украине.

Поэтому будем надеяться, что победа в 2024 году не такая уж и призрачная. Учитывая то, сколько усилий приложили наши защитники – вполне реально, что победа над врагом будет одержана именно в 2024 году…

А насчет того, верить или нет прогнозам астролога, то это личное дело каждого.