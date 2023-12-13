Це вже почалося: мольфар розповів коли Україна остаточно переможе Росію

Процес розпочато. Відомий карпатський мольфар розповів, що допоможе Україні здобути перемогу над росією та коли власне буде перемога.

Жорстока війна в Україні закінчиться лише тоді, коли росія розпадеться зсередини. Але чекати вже недовго, адже повний розпад росії може статися вже у 2024 році. Процес вже розпочато. Про все це розповів карпатський мольфар Василь Гундяк.

Що ще відомо про перемогу України над ворогом

Як стверджує мольфар, розпад росії вже розпочався. Але війна закінчиться лише тоді, коли путін трагічно загине. Попри те що недавно були чутки про смерть справжнього путіна, його двійники продовжують чинити лихі справи. Тож війна закінчиться лише тоді, коли загине російський диктатор.

За словам Василя Гундяка, трагічна смерть диктатора призведе до розрухи в росії, тож їм буде не до війни в Україні. Лише за таких умов Україна зможе здобути перемогу в цій жорстокій війні за незалежність.

Попри всі прогнози, хочеться сподіватися, що це правдивий прогноз. Адже Україні довелося заплатити надто велику ціну.

Чи справді Україна може здобути перемогу в 2024 році

А як насправді? Чи зможе Україна знищити окупантів вже в наступному році. Насправді це цілком реально. США наполягають на тому, щоб ЗСУ готувалися до оборони і паралельно нарощували виробництво власної зброї Таким чином вдасться тиснути на російських окупантів і, можливо, змусити росію сісти за стіл переговорів на умовах, які вигідні саме Україні.

Тож будемо сподіватися, що перемога в 2024 році не така вже й примарна. Зважаючи на те, скільки зусиль доклали наші захисники — цілком реально, що перемога над ворогом буде здобута саме в 2024 році..

А щодо того, вірити чи ні прогнозам астролога, то це особиста справа кожного.