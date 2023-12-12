Платежки уменьшатся на 50%: в Укрэнерго рассказали, как подключить экономный тариф

С наступлением зимы суммы в платежках увеличиваются в разы. И дело не только в счетах на отопление, электроэнергия тоже недешевая, особенно для тех, кто обогревает жилье электрообогревателями. Но каждый украинец может существенно сэкономить на свете. Для этого нужно установить двухзонный или трехзонный счетчик.

В чем разница и какой выгоднее установить. Мы разбирались с этим вопросом.

Какой счетчик выбрать – двухзонный или трехзонный

Чтобы понять, какой счетчик выгоднее, нужно ознакомиться с тарифами.

Трехзонный тариф предусматривает такие ставки:

коэффициент 0,4 с одиннадцати вечера до семи утра;

утренний пик с восьми до одиннадцати утра – коэффициент 1,5;

вечерний пик с восьми до десяти – коэффициент 1,5;

полупики с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 – коэффициент 1.

Получается, что за 5 пиковых часов нужно будет заплатить не 2,64 гривны за кВт, а 3,96 гривны. Поэтому, если вы работаете, то в это время будете использовать большинство электроприборов. Такой вариант подходит для пенсионеров или тех, кто работает из дома и может подстроить график под стоимость электричества.

Именно поэтому большинство украинцев выбирают двухзонные счетчики. Они делятся на дневной и ночной тариф. Такой вариант является достаточно выгодным, ведь:

с одиннадцати вечера до семи утра свет будет стоить 1,32 гривны за кВт;

с семи утра до одиннадцати вечера тариф будет обычным, то есть 2,64 гривны за кВт.

Поэтому можно существенно сэкономить. Если перенести работу большинства приборов на ночные часы, то сумму в платежках можно уменьшить на треть.

На ночное время можно перенести работу обогревателей, котлов, бойлеров, правильной машины, посудомойки, мультиварки и прочего. Большинство приборов предлагают функцию отложенного старта., так что вы можете запустить мультиварку ближе к пяти утра и в семь получить вкусный завтрак.

Установка двухфазного счетчика платная. Точную стоимость рассчитают в обслуживающей компании. Но можете быть уверены, что уже через несколько месяцев инвестиции полностью себя окупят.