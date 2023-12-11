Решение принято: украинцы будут получать третью платежку за газ уже через месяц

В Украине приняли все нормативно-правовые акты для введения третьей платежки за газ. Финальный документ — типовой договор на техническое обслуживание регулятор утвердил 5 декабря 2023 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома и внесла соответствующие изменения в Кодекс газораспределительных систем.

Согласно этим изменениям, операторы газораспределительных систем в месячный срок со дня вступления в силу этого постановления должны обеспечить действующие договоры на техническое обслуживание к новым нормам Типового договора.

Также операторы газораспределительных систем должны проинформировать совладельцев многоквартирного дома о подписании договора по форме Типового договора путем размещения соответствующей информации в счетах на оплату услуг распределения природного газа в месяце, в котором был подписан договор.

О договоре

Напомним, что Типовой договор не предусматривает подпись обеими сторонами. Факт его подписания — это предоставление самой услуги распределения газа. То есть, если вы официально не отключились от газоснабжения, то такой типовой договор будет распространяться и на вас.

Таким образом, начисление платы за техническое обслуживание (ТО) внутренних сетей в многоэтажках приближается к завершению. В ближайшее время украинцы начнут получать платежки с новой графой.

Согласно условиям действующих на сегодня Типовых договоров, плата за ТО внутренних домовых сетей осуществляется заказчиком один раз в год в соответствии со стоимостью, определенной оператором газораспределительной системы.

Напомним, что с началом введения военного положения в Украине правительство пообещало не повышать тарифы на газ и тепло до конца действия военного положения и еще полгода после его отмены. Но на практике уже сейчас идут дискуссии относительно того, будут ли повышать стоимость газа весной 2024 года и насколько значительным будет повышение тарифов.