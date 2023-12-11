Рішення прийнято: українці отримуватимуть третю платіжку за газ вже за місяць

В Україні прийняли всі нормативно-правові акти для запровадження третьої платіжки за газ. Фінальний документ — типовий договір на технічне обслуговування регулятор затвердив 5 грудня 2023 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та внесла відповідні зміни в Кодекс газорозподільних систем.

Відповідно до цих змін, оператори газорозподільних систем в місячний термін з дня набрання чинності цієї постанови повинні забезпечити чинні договори на технічне обслуговування до нових норм Типового договору.

Також оператори газорозподільних систем повинні проінформувати співвласників багатоквартирного будинку про підписання договору за формою Типового договору шляхом розміщення відповідної інформації в рахунках на оплату послуг розподілу природного газу в місяці, в якому було підписано договір.

Умови договору

Нагадаємо, що Типовий договір не передбачає підпис обома сторонами. Факт його підписання — це надання самої послуги розподілу газу. Тобто, якщо ви офіційно не відключились від газопостачання, то такий типовий договір буде розповсюджуватися і на вас.

Таким чином, нарахування плати за технічне обслуговування (ТО) внутрішніх мереж в багатоповерхівках наближається до завершення. найближчим часом українці почнуть отримувати платіжки з новою графою.

Відповідно до умов чинних на сьогодні Типових договорів, плата за ТО внутрішніх будинкових мереж здійснюється замовником один раз на рік відповідно до вартості, визначеної оператором газорозподільної системи.

Нагадаємо, що з початком запровадження воєнного стану в Україні уряд пообіцяв не підвищувати тарифи на газ та тепло до кінця дії воєнного стану та ще пів року після його скасування. Але на практиці вже зараз йдуть дискусії стосовно того, чи будуть підвищувати вартість газу весною 2024 року та наскільки значним буде підвищення тарифів.