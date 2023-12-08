Украинцы могут получить солидную выплату от государства прямо на карту: нужно 3 документа

В Украине правительство предлагает финансовую поддержку гражданам, заинтересованным в открытии собственного дела, особенно членам малообеспеченных семей. Эта инициатива позволяет лицам, имеющим на это право, получить до 100,5 тыс. грн. на развитие своего бизнеса. Эта информация поступает непосредственно от Министерства социальной политики Украины.

Предоставляемая финансовая помощь является одноразовым предложением и структурирована как заем, который необходимо вернуть. Финансирование специально предназначено для приобретения материалов и оборудования, необходимых для ведения бизнеса, а процесс оплаты осуществляется путем безналичных расчетов. Следует отметить, что этот заем является беспроцентным и имеет срок погашения три года.

По истечении трехлетнего периода с даты получения средств бенефициары должны вернуть сумму в течение 30 календарных дней. Процесс погашения кредита является гибким и предусматривает возможность досрочного или рассроченного погашения по графику, согласованному с Центром занятости.

Сумма возврата уменьшается на сумму налогов, единого социального взноса и сборов, которые платит предприниматель. В некоторых случаях требование о возврате средств может быть отменено. Такое освобождение применяется, если уплаченные налоги и сборы превышают сумму предоставленной помощи, или если предприниматель трудоустраивает не менее двух человек из малообеспеченных семей в течение не менее двух лет в течение первого года после получения помощи.

Чтобы подать заявление на получение этой финансовой помощи, необходимо подать несколько документов:

Заявка на получение финансовой помощи.

Детальный бизнес-план.

Справка об отсутствии судимости.

Дополнительно заявители должны предоставить информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества для проверки отсутствия обременений имущества.

Представленные документы будут рассмотрены комиссией при центре занятости. О решении комиссии заявители получат письменное уведомление. В случае положительного решения лицо имеет 30 календарных дней для регистрации как ФЛП (физическое лицо-предприниматель) или юридическое лицо. После этого между гражданином и Центральным центром занятости подписывается договор о предоставлении денежной помощи.