Известен месяц первого повышения пенсий в 2024 году

В марте 2024 года в Украине должна состояться плановая индексация пенсий, возможно, по новой формуле, которую Министерство еще не обнародовало. Сейчас Кабинет Министров не подал соответствующий законопроект в комитет Верховной Рады, а запросы в Министерство социальной защиты относительно планов индексации на следующий год остаются без ответа. Кроме того, на ресурсах Верховной Рады не зарегистрировано ни одного законопроекта.

Сейчас, если существующая система индексации останется неизменной, то в марте пенсии в среднем вырастут на 15,2%. Точный размер повышения все еще остается неопределенным, поскольку Пенсионный фонд должен рассчитать среднюю заработную плату (с которой уплачиваются взносы) за последние три года, а также статистику инфляции.

На сколько может вырасти пенсия

Например, при существующей системе пенсия в размере 5 000 грн. потенциально вырастет до 5 760 грн. после мартовской индексации. Однако это зависит от того, будет ли изменена формула индексации. Недавние заявления Министерства социальной политики намекают на новый подход, согласно которому ежемесячная заработная плата сравнивается со средней зарплатой по стране, а стаж и заработок пенсионера конвертируются в баллы. Эта система предполагает, что более высокие заработки и более длинный стаж приводят к большей пенсии.

Например, если расчетная пенсия составляет 10 000 грн вместо 5 000 грн, то повышение может составить около 1 520 грн, что увеличит общий размер пенсии до 11 520 грн. Однако это создает проблемы для тех, кто имел длительный трудовой стаж, но получал более низкую заработную плату. В таких случаях, даже при наличии значительного стажа, пенсия может сравняться с минимальным уровнем (сейчас 2 093 грн.) только в том случае, если заработная плата была минимальной в течение всей карьеры.