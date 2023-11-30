Плюси і мінуси: чи потрібно українцям відключати GPS на смартфоні

Вбудований у смартфон модуль GPS дає змогу точно визначати його місце розташування. Якщо він активований, то додатки, які запросили доступ до геолокації пристрою, знатимуть, де він перебуває в цей момент. Зазвичай місце розташування потрібне навігаторам для автоматичного вибудовування маршруту і деяким іншим додаткам (таксі, прогноз погоди тощо).

При цьому нерідко користувачі стикаються з тим, що запит на доступ до цієї інформації відправляють і ті програми, яким ці дані для роботи не потрібні. Багато хто приймає такі запити, не замислюючись, а потім стикається зі швидшим розрядженням смартфона. У такій ситуації дехто вирішує просто вимкнути GPS – одночасно заощадити заряд і позбутися можливого стеження і передачі даних про геолокацію компаніям. Але це рішення далеко не ідеальне, а виправити проблему можна іншим способом.

Вимкнення GPS: за і проти

Якщо на смартфоні встановлено кілька застосунків, які постійно вимагають доступ до даних про місцезнаходження пристрою, смартфон розрядиться трохи швидше. У зонах з хорошим прийомом зменшення заряду за рахунок GPS становитиме приблизно від 5 до 13%. Якщо сигнал слабкий, то втрата заряду може сягнути 30-40%.

Дані про місцезнаходження також можуть використовуватися додатками у своїх цілях, але йдеться тут не про стеження за користувачем, а найчастіше про передачу цієї інформації компаніям для показу місцевої реклами.

Однак відключати визначення місцеположення повністю необов’язково. Ба більше, такий варіант спричинить низку неприємних наслідків:

Якщо смартфон загубиться, з вимкненим GPS його не вдасться знайти за допомогою спеціалізованих функцій, наприклад, сервісу Google “Знайти пристрій”.

Під час використання навігаторів або інших додатків, яким потрібен доступ до геолокації, доведеться щоразу вручну вмикати та вимикати GPS.

Набагато простіше і безпечніше стежити за тим, яким додаткам видається доступ до даних про місцезнаходження. Зробити це можна в розділі “Дозволи” або “Управління дозволами” – знайти його можна в налаштуваннях смартфона за допомогою пошукового рядка. У ньому потрібно знайти пункт “Місцезнаходження”, а потім перевірити список програм, у яких є доступ до цієї інформації. Загалом на вибір доступно кілька видів дозволів:

Дозволяти завжди – додаток матиме постійний доступ до даних GPS, навіть коли працює у фоновому режимі.

Дозволяти тільки під час використання програми.

Заборонити.

Важливо переконатися, що постійний дозвіл є тільки в тих додатків, яким власник телефону довіряє. Для інших програм можна вибрати або дозвіл на час роботи, або повну заборону. Так без повного вимкнення GPS користувач і заощадить заряд батареї, і заборонить сумнівним програмам доступ до його місця розташування.