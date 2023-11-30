Плюси і мінуси: чи потрібно українцям відключати GPS на смартфоні

Вбудований у смартфон модуль GPS дає змогу точно визначати його місце розташування. Якщо він активований, то додатки, які запросили доступ до геолокації пристрою, знатимуть, де він перебуває в цей момент. Зазвичай місце розташування потрібне навігаторам для автоматичного вибудовування маршруту і деяким іншим додаткам (таксі, прогноз погоди тощо).
При цьому нерідко користувачі стикаються з тим, що запит на доступ до цієї інформації відправляють і ті програми, яким ці дані для роботи не потрібні. Багато хто приймає такі запити, не замислюючись, а потім стикається зі швидшим розрядженням смартфона. У такій ситуації дехто вирішує просто вимкнути GPS – одночасно заощадити заряд і позбутися можливого стеження і передачі даних про геолокацію компаніям. Але це рішення далеко не ідеальне, а виправити проблему можна іншим способом.
Вимкнення GPS: за і проти
Якщо на смартфоні встановлено кілька застосунків, які постійно вимагають доступ до даних про місцезнаходження пристрою, смартфон розрядиться трохи швидше. У зонах з хорошим прийомом зменшення заряду за рахунок GPS становитиме приблизно від 5 до 13%. Якщо сигнал слабкий, то втрата заряду може сягнути 30-40%.
Дані про місцезнаходження також можуть використовуватися додатками у своїх цілях, але йдеться тут не про стеження за користувачем, а найчастіше про передачу цієї інформації компаніям для показу місцевої реклами.
Однак відключати визначення місцеположення повністю необов’язково. Ба більше, такий варіант спричинить низку неприємних наслідків:
- Якщо смартфон загубиться, з вимкненим GPS його не вдасться знайти за допомогою спеціалізованих функцій, наприклад, сервісу Google “Знайти пристрій”.
- Під час використання навігаторів або інших додатків, яким потрібен доступ до геолокації, доведеться щоразу вручну вмикати та вимикати GPS.
Набагато простіше і безпечніше стежити за тим, яким додаткам видається доступ до даних про місцезнаходження. Зробити це можна в розділі “Дозволи” або “Управління дозволами” – знайти його можна в налаштуваннях смартфона за допомогою пошукового рядка. У ньому потрібно знайти пункт “Місцезнаходження”, а потім перевірити список програм, у яких є доступ до цієї інформації. Загалом на вибір доступно кілька видів дозволів:
- Дозволяти завжди – додаток матиме постійний доступ до даних GPS, навіть коли працює у фоновому режимі.
- Дозволяти тільки під час використання програми.
- Заборонити.
Важливо переконатися, що постійний дозвіл є тільки в тих додатків, яким власник телефону довіряє. Для інших програм можна вибрати або дозвіл на час роботи, або повну заборону. Так без повного вимкнення GPS користувач і заощадить заряд батареї, і заборонить сумнівним програмам доступ до його місця розташування.
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