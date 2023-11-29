Украинцы из 5 регионов могут получить 100 тысяч гривен помощи

Международная гуманитарная организация Mercy Corps инициировала новую программу, направленную на поддержку сельского хозяйства в Украине. Программа предлагает финансовую помощь в размере до 2700 евро, или более 100 тысяч гривен, о чем недавно сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции.

Основная цель этой инициативы – возродить сельское хозяйство, сосредоточившись на поддержке как местного населения, так и внутренне перемещенных лиц, пострадавших от продолжающегося конфликта.

Право на участие в программе имеют жители нескольких областей Украины, в частности:

Донецкой,

Запорожской,

Николаевской,

Харьковской

Херсонской.

Однако важно отметить, что территории, на которых сейчас ведутся активные боевые действия, исключены из этой возможности.

Размер финансовой помощи, предоставляемой в рамках этой программы, может достигать в среднем 2700 евро. Заинтересованные лица, желающие воспользоваться этой помощью, должны зарегистрироваться на специальном сайте и подать заявку. Отбор участников программы будет осуществляться на конкурсной основе, что обеспечит справедливое и равноправное распределение ресурсов среди тех, кто в них нуждается. Эта инициатива является важным шагом на пути к восстановлению сельскохозяйственной деятельности и поддержки общин, пострадавших от войны в Украине.