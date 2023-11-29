Українці з 5 регіонів можуть отримати 100 тисяч гривень допомоги

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps ініціювала нову програму, спрямовану на підтримку сільського господарства в Україні. Програма пропонує фінансову допомогу в розмірі до 2700 євро, або більше 100 тисяч гривень, про що нещодавно повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції.

Основна мета цієї ініціативи – відродити сільське господарство, зосередившись на підтримці як місцевого населення, так і внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від конфлікту, що триває.

Право на участь у програмі мають мешканці кількох областей України, зокрема:

Донецької,

Запорізької,

Миколаївської,

Харківської

Херсонської.

Однак важливо зазначити, що території, на яких наразі ведуться активні бойові дії, виключені з цієї можливості.

Розмір фінансової допомоги, що надається в рамках цієї програми, може сягати в середньому 2700 євро. Зацікавлені особи, які бажають скористатися цією допомогою, повинні зареєструватися на спеціальному сайті та подати заявку. Відбір учасників програми здійснюватиметься на конкурсній основі, що забезпечить справедливий і рівноправний розподіл ресурсів серед тих, хто їх потребує. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до відновлення сільськогосподарської діяльності та підтримки громад, які постраждали від війни в Україні.