Флагманський смартфон Red Magic 9 Pro пропрацює на повному заряді 48 годин

За словами представника nubia, гаджет при середньому навантаженні зможе протриматися два дні і дві ночі. Таким чином, у Red Magic 9 Pro є всі шанси стати найбільш автономним флагманським смартфоном на базі топового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Крім цього, девайс отримає купу оперативної пам’яті (до 24 ГБ), чудову камеру і дуже незвичайний дизайн. Якщо раніше моделі Red Magic були винятково ігровими, то Red Magic 9 Pro – це збалансована модель, яка хороша абсолютно в усьому.

До слова, Red Magic 9 Pro вже протестували в AnTuTu. І там девайс набрав рекордні 2 290 773 балів. Прем’єра гаджета запланована на 23 листопада 2023 року.