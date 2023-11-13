Даже незначительные переводы: в Привате начали блокировать карты за определенные покупки

ПриватБанк, ключевой финансовый игрок в Украине, столкнулся с ростом количества жалоб от клиентов, особенно в отношении блокировки карт. Заметный случай такого недовольства был зафиксирован на сайте Минфин одним давним клиентом банка.

Когда время не имеет значения

Клиент, который поддерживал отношения с ПриватБанком более 20 лет безо всяких проблем, столкнулся с внезапной и непонятной блокировкой своего счета в цифровой платформе банка, Приват 24. Инцидент случился совсем недавно – 1 ноября. Как уверяет пострадавший, его недавние операции с картой были минимальными и беспроблемными, и включали в себя скромные транзакции, такие как платеж на сумму менее 100 долларов США от партнерской программы Aliexpress и перевод 40 долларов США на его электронный кошелек.

Интересуясь, вызвали ли эти незначительные транзакции блокировку, он также упомянул, что получил несколько небольших гривневых переводов за продажу цифровых товаров. Чтобы внести ясность, он обратился в банк с просьбой объяснить причину блокировки, чтобы избежать повторения каких-либо случайных ошибок.

В ответ сотрудники ПриватБанка пообещали разобраться и попросили номер его мобильного телефона для дальнейшего обсуждения.

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Похоже, что эта проблема является частью более широкой тенденции, когда несколько клиентов сообщают о подобных блокировках, особенно те, кто недавно торговал криптовалютой. Это свидетельствует об изменении позиции банка, поскольку ранее транзакции с криптовалютами не сталкивались с такими препятствиями.

Рост частоты таких инцидентов свидетельствует о необходимости осторожности среди клиентов ПриватБанка, особенно тех, кто работает с криптовалютами, чтобы предотвратить неожиданные блокировки карт.