Двухкомнатная квартира со всеми условиями за 1200 долларов: где в Украине это возможно?

Рынок недвижимости во время войны сильно изменился. Логично, что вблизи линии фронта цены на недвижимость резко упали. Не сильно они выросли и в центральной части страны, и несколько выросли в западных областях. Однако иногда цены на дома и квартиры действительно шокируют. К примеру, сейчас в Интернете появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры за 1200 долларов. И это при том, что находится она в Кировоградском районе, то есть отнюдь не на линии огня. Еще больше удивляет тот факт, что в квартире есть все необходимое для нормального проживания: газ, вода, канализация, и все документы на собственность. Предлагаем подробнее рассмотреть это предложение.

Квартира находится в селе Озера

“Продажа двухкомнатной квартиры двухэтажного дома в селе Озера Александрийского района Кировоградской области. Есть газ, канализация, вода подведена во двор, пластиковое окно в одной комнате, большой двор, сарай, рядом школа, сельский совет, амбулатория и магазины, в селе хороший интернет и асфальтированные дороги, в двух километрах находится хороший храм и пруд. Документы в порядке”, — говорится в объявлении о продаже.

То есть, квартира находится на втором этаже двухэтажного дома, и, как понятно из объявления, рядом есть вся необходимая инфраструктура. Выглядит совсем не плохо. Есть ли много желающих на эту недвижимость, и как долго продержится это объявление – неизвестно.

Напомним, недавно подобное объявление уже появлялось, однако тогда квартира находилась в столице и также была расположена в частном доме. Стоила она тоже несколько тысяч долларов и, как говорил риелтор, с документами и условиями — полный порядок. Но на самом деле этот вариант оказался не столь хорошим, как его описывали. Перепродать эту квартиру было бы невозможно, и отопление и канализация рассчитаны на частный дом. А так как из него сделали многоквартирный, то у жителей будет полно неудобств.