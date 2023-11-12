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Двухкомнатная квартира со всеми условиями за 1200 долларов: где в Украине это возможно?

12.11.2023
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Рынок недвижимости во время войны сильно изменился. Логично, что вблизи линии фронта цены на недвижимость резко упали. Не сильно они выросли и в центральной части страны, и несколько выросли в западных областях. Однако иногда цены на дома и квартиры действительно шокируют. К примеру, сейчас в Интернете появилось объявление о продаже двухкомнатной квартиры за 1200 долларов. И это при том, что находится она в Кировоградском районе, то есть отнюдь не на линии огня. Еще больше удивляет тот факт, что в квартире есть все необходимое для нормального проживания: газ, вода, канализация, и все документы на собственность. Предлагаем подробнее рассмотреть это предложение.

Квартира находится в селе Озера

“Продажа двухкомнатной квартиры двухэтажного дома в селе Озера Александрийского района Кировоградской области. Есть газ, канализация, вода подведена во двор, пластиковое окно в одной комнате, большой двор, сарай, рядом школа, сельский совет, амбулатория и магазины, в селе хороший интернет и асфальтированные дороги, в двух километрах находится хороший храм и пруд. Документы в порядке”, — говорится в объявлении о продаже.

квартира

То есть, квартира находится на втором этаже двухэтажного дома, и, как понятно из объявления, рядом есть вся необходимая инфраструктура. Выглядит совсем не плохо. Есть ли много желающих на эту недвижимость, и как долго продержится это объявление – неизвестно.

Напомним, недавно подобное объявление уже появлялось, однако тогда квартира находилась в столице и также была расположена в частном доме. Стоила она тоже несколько тысяч долларов и, как говорил риелтор, с документами и условиями — полный порядок. Но на самом деле этот вариант оказался не столь хорошим, как его описывали. Перепродать эту квартиру было бы невозможно, и отопление и канализация рассчитаны на частный дом. А так как из него сделали многоквартирный, то у жителей будет полно неудобств.

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12.11.2023
1 хвилина на прочитання
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