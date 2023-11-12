В ПФУ анонсували підвищення пенсій: перерахунок відбудеться вже через 2 місяці

Пенсії в Україні не підвищували протягом всього 2023 року. Все через те, що Уряд заморозив і мінімальну зарплату і пенсію, адже через війну економічна ситуація в країні вкрай критична. Та завдяки допомозі від міжнародних партнерів і численних грантів, які отримує наша держава, підвищення соціальних виплат таки відбудеться. Щоправда, вже не у цьому році, в 2024. Однак на самому його початку, тобто вже у січні.

Зросте більшість виплат

У січні 2024 мінімальна пенсія зросте з 2093 гривень до 2361 гривні. Максимальна відповідно буде вже на рівні 23 610 гривень. А за понаднормовий стаж доплачуватимуть не 20,9 грн, а 23,6 грн. Також в січні зросте пенсія для тих осіб, які виконали всі умови стосовно стажу. Тобто якщо особа, досягла 60-ліття і має 30 років стажу (для жінок), та 35 років стажу (для чоловіків), то мінімальна пенсія таких осіб становитиме вже не 2680 грн, а 2840 грн.

Окрім цього буде й ряд інших доплат:

Мінімум 70% від прожиткового мінімуму доплачуватимуть тим хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, і в такому випадку це військовослужбовці. Від 20 до 40% від прожиткового мінімум можуть отримати представники ряду професій: освітяни, науковці, представники галузі спорту, культури, держслужбовці тощо. Також, доплати передбачаються й для тих, хто досягнув певного вікового рубежу. Наприклад, 70, 75 або 80 років.

В останньому випадку мова про вікову доплату, яка нараховується не від початку місяця, а від конкретної дати народження. Тобто люди, які народилися на початку місяця і в кінці отримають зовсім різні суми доплати. А вже з наступного місяця вона приходитиме у повному обсязі.