Двокімнатна квартира з усіма умовами за 1200 доларів: де в Україні таке можливо?

Ринок нерухомості під час війни дуже сильно змінився. Логічно, що поблизу лінії фронту ціни на нерухомість різко впали. Не сильно вони зросли й у центральній частині країни, і натомість дещо зросли у західних областях. Однак інколи ціни на будинки та квартири дійсно шокують. Наприклад, зараз в Інтернеті з’явилося оголошення про продаж двокімнатної квартири за 1200 доларів. І це при тому, що знаходиться вона у Кіровоградському районі, тобто зовсім не на лінії вогню. Ще більше дивує той факт, що в квартирі є все необхідне для нормального проживання: газ, вода, каналізація, та всі документи на власність. Пропонуємо детальніше розглянути цю пропозицію.

Квартира знаходиться у селі Озера

“Продаж двокімнатної квартири двоповерхового будинку в селі Озера Олександрійського району Кіровоградської області. Є газ, каналізація, вода підведена у двір, пластикове вікно в одній кімнаті, великий двір, сарай, поряд школа, сільська рада, амбулаторія та магазини, у селі хороший інтернет та асфальтовані дороги, за два кілометри знаходиться хороший храм і ставок. Документи в порядку.”, – йдеться в оголошенні про продаж.

Тобто, квартира знаходиться на другому поверсі двоповерхового будинку, і як зрозуміло з оголошення, поруч є вся необхідна інфраструктура. Виглядає зовсім не погано. Чи є багато бажаючих на цю нерухомість, так як довго протримається це оголошення — невідомо.

Нагадаємо, нещодавно подібне оголошення вже з’являлося, однак тоді квартира знаходилася у столиці, і також була розташована у приватному будинку. Коштувала вона теж кілька тисяч доларів і як гласив рієлтор, з документами та умовами — цілковитий порядок. Та насправді той варіант виявився не таким хорошим, як його описували. Перепродати цю квартиру було б неможливо, та й опалення і каналізація розраховані на приватний будинок. А через те, що з нього зробили багатоквартирний, то мешканці матимуть повно незручностей.