Украинцам будет приходить дополнительная платежка за газ: суммарно их будет уже три

Сейчас украинцы получают ежемесячно две платежки, которые касаются газа. Это сумма за то количество кубов, которые были использованы в течение предыдущего месяца. А также отдельно платежка за распределение газа. Теперь должна добавиться еще и третья квитанция – за обслуживание внутридомовых сетей. Что это значит, и как будет работать? Рассказываем.

Нужно будет заключать новый договор

Для того чтобы получать эту платежку, нужно будет заключать договор с соответствующей организацией, также в отдельных случаях это может быть облгаз. Однако, согласно действующему законодательству, потребители могут выбирать организацию, которая на платной основе будет осуществлять проверку, обслуживание и при необходимости ремонт внутридомовых сетей.

“Действующее законодательство содержит оговорку, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается. Однако до завершения окончательного реформирования нормативно-правовой базы в этой сфере прекращение газоснабжения облгазами исключительно из-за незаключения договоров на ТО может считаться манипулятивным и нарушением прав его жителей”, — говорят по этому поводу эксперты.

После того как эта платежка начнет поступать людям, организация с которой они заключили договор, должна будет раз в год выполнять следующее:

Проводить визуальный осмотр газопроводов. Проверять, есть ли к ним свободный доступ. Проверять трубы, пространство между ними, качество и целостность различных прокладок и футляров.

И конечно же при необходимости очищать это все от грязи или ремонтировать или заменять на новое.

Также в многоквартирных домах должна раз в 6 месяцев производиться проверка всех газопроводов и сопутствующего оборудования. В первую очередь, на его герметичность и исправность. И раз в год должны проверяться запорные устройства на газопроводах.

Какие суммы будут приходить в новых платежках и когда это случится — пока неизвестно.