Українцям приходитиме додаткова платіжка за газ: сумарно їх буде вже три

Наразі українці отримують щомісяця дві платіжки, які стосуються газу. Це власне сума за ту кількість кубів, які були використані протягом попереднього місяця. А також окремо платіжка за розподіл газу. Тепер має додатися ще й третя квитанція — за обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Що це означає, так як працюватиме? Розповідаємо.

Потрібно буде заключати новий договір

Для того, щоб отримувати цю платіжку потрібно буде заключати договір з відповідною організацією, також в окремих випадках це може бути облгаз. Однак, згідно з чинним законодавством споживачі можуть обирати організацію, яка на платній основі буде здійснювати перевірку, обслуговування та при потребі ремонт внутрішньобудинкових мереж.

“Чинне законодавство містить застереження, що у разі незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових газових мереж у будинку розподіл природного газу припиняється. Однак до завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами виключно через незаключення договорів на ТО може вважатися маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців”, – говорять з цього приводу експерти.

Після того, як ця платіжка почне надходити людям, організація з котрою вони уклали договір повинна буде раз в рік виконувати наступне:

Проводити візуальний огляд газопроводів. Перевіряти чи є до них вільний доступ. Перевіряти труби, простір між ними, якість та цілісність різноманітних прокладок та футлярів.

І звісно ж при потребі очищати це все від бруду або ж ремонтувати чи замінювати на нове.

Також в багатоквартирних будинках повинна раз в 6 місяців здійснюватись перевірка всіх газопроводів та супутнього обладнання. В першу чергу на його герметичність і справність. І раз в рік мають перевірятись запірні пристрої на газопроводах.

Які суми приходитимуть у нових платіжках та коли власне це трапиться — поки невідомо.