Курс доллара удивляет: в НБУ сообщили чего ждать уже 13 ноября

Курс американской валюты уже рост и на межбанковском валютном рынке и в пунктах обмена валют.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке в пятницу 10 ноября начал снижаться относительно американского доллара.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

По состоянию на понедельник, 13 ноября, установлен курс доллара на уровне 26,0779 гривен за один доллар. Это на +0,0419 грн больше, чем в конце прошлой недели. Курс евро тоже несколько вырастет, в понедельник он будет на уровне 38,5420 гривен за один евро, это на 0,0195 грн больше курса пятницы 10 ноября.

На межбанке сегодня курс американской валюты торгуется на уровне 36,12-3614 гривен за доллар, то есть вырос на 7 копеек. На наличном рынке стоимость доллара выросла на 5 копеек, поэтому в среднем приобрести доллары можно по курсу 37,70 гривен за один.

Напомним, что в начале октября Национальный банк Украины отменил валютные ограничения. Теперь доллары можно покупать онлайн без всяких препятствий. До недавнего времени приобрести валюту онлайн можно было только при условии размещения валюты на депозит на срок три месяца.

Что касается прогноза курса валют на новый год, то в государственный бюджет доллар заложен на уровне 40,7 гривны за доллар. Ранее прогнозировалось, что доллар будет на уровне 41,4 гривны за доллар, но решение изменили.

Отметим, что прогнозы на 2024 год по экономике довольно оптимистичные, уровень инфляции снизился, но в бюджете есть существенный дефицит. Поэтому без помощи западных партнеров украинцы окажутся в очень сложной ситуации. В то же время экономика страны зависит от успехов наших защитников на фронте. Чем успешнее они будут уничтожать врага, тем больше будет уверенность наших партнеров в победе. При этом победа в войне зависит от каждого из нас, поэтому мы должны мобилизовать и направить все усилия на помощь Вооруженным силам Украины.